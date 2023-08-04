颱風空檔沖繩那霸機場重開　旅客搶排機位回台灣

▲受到颱風卡努影響，沖繩當地風雨很大。（圖／路透，下同）
中央社
受到颱風卡努影響關閉多日的沖繩那霸機場3日恢復起降，華航及長榮等往返桃園沖繩的班機，也放大機型或加派班機疏運，返台旅客說，大家都搶著排候補機位希望能趕快返台。
一家4口出遊的旅客表示，日本沖繩當地的風雨真的很大，他們的行程受颱風影響多住了2晚，因為就住在那霸市中心，所以除了可以在飯店用餐也能到周邊開業的小店購物，由於候補機位返台需排隊等候，為了能趕快回台灣，一家人選擇加價購買商務艙。
沖縄は5月には梅雨入りするし、8月から10月くらいまではいつ台風が来るかわからないから長期連休に行くのはリスクが高すぎる— 浜べい@甲丙乙乙乙丙 (@socio18327) August 3, 2023
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下午搭機返台的旅客表示，原本預計1日返台的行程，因為颱風機場關閉而延宕，沖繩風雨真的蠻大的，當地人都說是12年來第一次遇到那麼大的颱風，但部分超商有營業，多數人都是吃便利超商的微波食品或泡麵，大家都在搶排候補機位，可以回到台灣真好。
中華航空公司指出，3日除正班機外，特別加派班機疏運旅客，正班機CI120/CI121桃園機場往返沖繩延後起飛，但已在下午4時6分載客抵台，另加開桃園機場往返沖繩航班CI2122/2123，目前已經飛抵沖繩，將視當地氣候狀況起飛返台。
長榮航空公司下午表示，3日往返桃園沖繩的BR112/BR113班機，由A321-200機型放大為B777-300ER機型飛航，協助疏運兩地旅客。
由於卡努目前滯留東海，日本氣象廳預測5日後有可能回轉再度侵襲沖繩。
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