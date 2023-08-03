先開車撞行人…南韓22歲男下車持刀殺進百貨公司　釀12傷1死

▲22歲崔男先開車衝上人行道撞人，再下車持刀殺進百貨公司。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓一名22歲崔姓男子3日下午5時59分許，駕駛自小客車衝上人行道，連續撞上5人後下車，持刀進入百貨公司內隨機刺人，又導致9人受傷，共計13人受傷送醫，其中一名60多歲女子急救後不治。警方獲報後，立刻到場將崔男壓制，詳細案情仍待釐清。

綜合韓媒報導，崔男3日下午開車衝上南韓京畿道城南市盆唐區書峴站的人行道，撞傷5人後因車輛無法動彈而下車，持刀進入百貨公司內犯案。

警方表示，獲報後立刻到場，於3日晚間6時05分在百貨公司內將崔男逮捕，詳細犯案動機等還須釐清。傷患部分，被刀襲擊的受害者有4男5女，年齡分別為20多歲5人、40多歲1人、50多歲1人、60多歲1人、70多歲1人，其中一名60歲的女性受害人急救後不治。

▲▼崔男目前已被逮捕。（圖／路透）



在百貨公司一樓服飾店工作的20多歲男子B先生表示，3日下午6時08分看到有幾個人在逃跑，隨後人數增多，變成大約100人從百貨公司門口衝出，「我握住一名女士的手，問她到底發生了甚麼事」。

B先生語氣顫抖地表示，他想立刻疏散店裡的客人，但同時有滿手血的人走進店內尋求幫忙，只好立刻將顧客叫進店內並放下鐵門，連同員工共15人躲避嫌犯的攻擊。

報導指出，南韓7月21日才剛發生4人死亡的「新林洞刺傷事件」，因此懷疑崔男模仿該事件進行犯案。