原生家庭都是老菸槍…新北培力園少女站出來勇敢戒菸！

▲▼少女小薰勇於戒菸，到店家作宣導 。（圖／培力園提供）

記者戴上容／新北報導

台灣的未成年人菸酒防治議題屢為焦點，新北市的社會局委託更生少年關懷協會進行新北市少年培力園青春專案，以帶領青少年深入社區宣導，喚起他們對菸酒防治的認知，這項專案不僅成功引起社會關注，更在其中一位少女小薰（化名）身上看到了令人振奮的改變。

小薰的家庭成員都有吸煙，讓她在環境的影響下也逐漸開始了抽煙行為。雖然曾試圖戒煙，但因為家庭是在煙霧瀰漫的環境中，她難以擺脫這一陋習。然而，在參加新北市社會局與更生少年關懷協會合作的青春專案宣導活動後，小薰深刻理解了未成年人使用菸酒的嚴重後果，也開始意識到抽菸對自己的健康和未來的威脅。

「我過去有抽煙，在宣導的過程很害怕，害怕被發現」小薰說，這次宣導活動對她說是一次與陌生人交流的寶貴經驗。雖然一開始她不敢輕易開口，但在團隊的鼓勵和指導下，她戰勝了對陌生人對話的障礙，並且發現店家都接受了她們的宣導。這次的成長經歷讓小薰對自己產生了新的自信。

值得一提的是，小薰的改變不僅得益於青春專案宣導，更得益於她參與的兒少發聲平台「Anews」。這個平台提供了多元的自媒體課程和議題討論，讓小薰建立起自己對社會議題的觀察力和自信，進而開始在日常交談中積極表達自己的看法。

方案執行專員余灝泓指出，現代兒少容易受到不實資訊和錯誤觀念的影響，導致陷入不良習慣。因此，青春專案宣導和兒少發聲平台「Anews」的興起，對於提升兒少對於自身權益相關議題的敏感度至關重要。這樣的努力不僅有助於塑造他們成為具有正向價值觀的個體，更能為台灣社會的永續發展奠定良好的根基。

新北少年培力園表示，新北市的青少年專案宣導引發了社會廣泛的關注，而小薰勇於戒菸的故事更成為媒體關注的焦點。她的改變不僅是個人的成長，更代表了台灣青少年對於健康成長和社會正向價值觀的積極回應。未來，我們期待更多類似的個人故事，成為社會發展的助力，共同締造更美好的未來。