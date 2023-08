南韓書峴地鐵站隨機砍人　10人受傷「現場驚悚畫面曝」！

▲南韓位在盆唐線上的京畿道書峴站3日傍晚發生砍人案,網路也盛傳傷者畫面。(圖/翻攝自推特,下同)



圖文/CTWANT

南韓首都圈地鐵發生隨機砍人事件,位在盆唐線上的京畿道書峴站3日傍晚發生砍人案,根據《MBN》、《韓聯社》等韓媒報導,京畿道消防災難本部在傍晚5點59分接獲通報,稱有男性在書峴站持刀砍人,傷者估計達10人以上,網路也盛傳傷者滿身是血以及救援畫面。

嫌犯稍早已被緊急逮捕,至於犯案動機目前仍有待釐清。

Police: Nine people stabbed, four more injured in car ramming at South Korea’s Seohyeon station in southern Seoul; incidents appear connected, by same suspect https://t.co/t97Z1j7U34