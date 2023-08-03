陪愛妻戰勝癌症！她獲新生竟許願「跟男同事上床」　人夫超崩潰

▲男子陪伴妻子戰勝病魔，並決定好好享受人生，未料老婆卻想與男同事上床。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一名男子陪伴愛妻戰勝癌症，此後夫妻倆誓言「享受人生」，開始到各國旅遊、鼓起勇氣嘗試新鮮事物，未料如今老婆竟提出大膽要求，表示想和一名男同事上床。他感到心碎又為難，於是在網路論壇Reddit發文求助。

男子發文表示，夫妻倆已結婚22年，老婆仍然非常美麗，經常在聚會中迷倒其他男性，「她是我認識最聰明、體貼、擅於照顧人且忠誠的人。而我總認為，自己能夠認識並且娶到她，真的非常幸運。」今年稍早，妻子被診斷出子宮頸癌第一期，接受子宮切除手術後已經完全康復，但罹病過程中，難免經歷不適與低潮，他都非常有耐心地陪伴著。

未料，妻子上周下班回家後，卻提出大膽要求，也就是「與我之外的人做愛的一次性機會」，「她說，自從她被診斷出癌症後，對人生的看法改變了。她不想要被束縛，不能做她想做的事。」原來，太太一直都被這位男同事吸引，如今對方即將離職，2人再也不會見面了，才會想要「把握機會」。

▲原PO認為，他不該否定疾病對妻子的影響，卻無法釋懷。（示意圖／CFP）



男子繼續寫道，「妻子說我當然可以拒絕，但她會『在一段不確定多久的時間裡，對我感到生氣或失望，而且這將證明我有毒的男性氣質與不安全感。」儘管老婆隨後就為了強硬態度道歉，但仍執意按自己的心意付諸行動。

男子表示，「一部分的我認為，至少她對我很誠實。自從她被診斷出癌症之後，真的經歷了很多，因此我或許應該順其自然。我肯定不知道她經歷了什麼，所以不能否定這會如何影響她的心理狀態及人生觀。另一部分的我想要堅定立場說『這是不可能發生的』…我不知道該怎麼辦。我很同情她，但過了一下子又對她很生氣」。

對此，Reddit網友一面倒力挺原PO堅定立場，「不幸的是，你的妻子已經決心單身，而且正在實踐這一點，如此一來你就會離開，她卻不需要承擔選擇結束婚姻的責任，只因為她有事前告知你」、「這只會是很多案例的第一個，現在就離開她吧」、「不能只因為她得癌症就被原諒」。