泰國新總理難產！憲法法庭受理皮塔案　眾議院投票再延遲

▲泰國再度延遲眾議院投票，導致該國總理難產。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

泰國前進黨黨魁皮塔在國會總理選舉中無法被2度提名一事，被監察員認定可能違憲。憲法法庭3日確認將受理此案，並將在16日做出判決，讓原訂於8月4日舉行的總理選舉再度延期。

據路透社報導，泰國在5月14日舉行大選，推翻之前軍政府把持了近10年的政權。取得多數票的前進黨（Move Forward Party）在選舉結束後，與國會第2大黨為泰黨（Pheu Thai）和其他6個政黨結成聯盟，試圖組建政府。

然而，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）卻遭親軍方和王室的參議員阻擋，在7月13日的國會總理選舉中未獲足夠票數落馬，隨後又在7月19日的第2輪選舉中被反對2度提名，導致前進黨遲遲無法掌權，也讓泰國總理陷入難產的困境。

監察員7月24日認定國會拒絕皮塔被2度提名的行為有違憲疑慮，因此將此案送到憲法法庭裁決，而憲法法庭也在8月3日確認受理此案。眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）隨後指出，國會將暫停原訂於8月4日舉行的國會總理投票，而議會將待憲法法院8月16日做出裁決後，才決定何時再次投票。

與此同時，為泰黨2日透露，他們考慮在沒有前進黨的情況下組建新聯盟，並提名房地產大亨塔維信（Srettha Thavisin）為總理候選人。報導分析，泰國近20年已多次爆發街頭抗議活動，為當地帶來間接性動盪；若保皇黨和軍方結盟的保守派將深受年輕人喜愛的前進黨排除在外，恐怕將引發新一輪示威活動。