從12歲開始養成！印尼41歲婦「嫁閨蜜16歲兒」　交往秒決定閃婚

▲印尼41歲少婦瑪麗安娜與16歲少年凱文結婚。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

印尼41歲女子瑪麗安娜（Mariana）與友人的兒子凱文（Kevin）的婚姻最近成為輿論焦點。這是因為凱文如今雖已年滿16歲，但在法律上他還是個未成年人，因此2人在7月30日結婚後，立刻引發了法律和道德層面的爭議。

據當地媒體Tribun News報導，瑪麗安娜與凱文的母親麗莎（Lisa）是多年的閨蜜，而凱文在成長的過程中，也視瑪麗安娜為他的阿姨，2人從未有越矩的行為。然而，2人之間的關係卻在最近悄悄生變。

原來，瑪麗安娜其實打算要嫁給同住在西加里曼丹（Kalimantan Barat）的另一名年輕人，不過對方卻毫無理由地在婚禮前夕突然取消了結婚計劃，讓瑪麗安娜陷入情緒低谷，甚至動了輕生的念頭。

在這關鍵的時刻，麗莎成為了瑪麗安娜的支柱和聆聽者，於是瑪麗安娜某天突然詢問麗莎是否願意讓她與麗莎的兒子凱文發展戀情。據悉，麗莎回去詢問兒子的意見時，凱文先是愣了一下，但他在過了一段時間後，還是同意了這樁婚事。

瑪麗安娜表示，「我從來沒想過凱文會是我的未來丈夫。我第一次見到他的時候，他只有12歲，而且他當時還叫我阿姨。當麗莎告訴我和凱文我們即將交往時，他十分害羞，甚至還在見到我時遮住了臉。」

瑪麗安娜最後與凱文在7月30日結婚。儘管2人之間有著25歲的年齡差異，不過瑪麗安娜強調，她一點也不在意凱文的年紀，並堅信她的丈夫有一天會變成成熟的男人，「我知道有不少人嘲笑我們，但我和凱文相信，真愛將支撐我們走向光明的未來」。