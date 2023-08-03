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蒙古與美國「深化稀土領域合作」　簽署民航協議預計2024直航

▲▼蒙古總理奧允額爾登（L. Oyun-Erdene）展開訪美之旅，和美國副總統賀錦麗見面。（圖／路透）

▲蒙古總理奧允額爾登（L. Oyun-Erdene）與美國副總統賀錦麗見面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

蒙古總理奧允額爾登（L. Oyun-Erdene）展開訪美之旅，他2日表示雙方將簽署「開放天空」（Open Skies）民航協議，進一步發展經濟合作，並且深化開採稀土方面的合作。蒙古蘊含豐富的銅及稀土礦藏，對於高科技產業及汽車市場電動化而言，二種資源皆為關鍵卻供應短缺的原料。

奧允額爾登2日稱，兩國在稀土及關鍵礦產方面的合作已在進行中，以蒙古礦業與重工業部、美國國務院今年簽屬的合作備忘錄（MoU）為基礎，進一步深化。根據「開放天空協議」，蒙美同意互相授予航空公司在對方國家的營運權利，放寬航空公司管制，並預計2024年第2季開通直航，提供促進貿易、旅遊、商業及投資的「絕佳機會」。

奧允額爾登形容，美國是蒙古的「重要戰略第三鄰國」，同時警告美中「新冷戰」將傷害全球經濟，「我擔心，與第一場冷戰相比，新冷戰將會非常不同並（更）艱難…我們不能忍受新冷戰局勢。」他呼籲大國必須負擔更多責任，避免「對於全球許多國家、尤其國際經濟的劇烈負面影響」。

▲▼蒙古總理奧允額爾登（L. Oyun-Erdene）展開訪美之旅，和美國副總統賀錦麗見面。（圖／路透）

▲蒙古總理奧允額爾登。（圖／路透）

除此之外，奧允額爾登也形容美國是蒙古「民主之旅的北極星」，雙邊會談包括「我們能夠如何進一步強化我們的民主價值。」他在這趟訪美之旅中，還計畫與美國國務卿布林肯見面，並且訪問美國國家航空暨太空總署（NASA）。

路透等外媒指出，蒙古的南部及北部分別與中俄接壤，經濟重度依賴兩大強鄰，但仍致力希望與美國等盟友保持良好關係。與此同時，拜登政府積極與亞洲各國發展關係，抗衡中國日益增長的實力，以及所謂的中俄「無限制」夥伴關係。目前華府已與130多國簽署「開放天空」民航協議。
 

 
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