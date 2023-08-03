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為救臥軌者「美22歲警被火車撞死」　才加入警隊5個月

▲▼美國南卡州年輕員警拯救臥軌者時被撞死。（圖／翻攝自Facebook／Easley Police Department）

▲黑爾拯救臥軌者時，不幸被火車撞擊身亡。（圖／翻攝自Facebook／Easley Police Department）

記者吳美依／綜合報導

美國南卡州發生可怕悲劇，22歲員警黑爾（Matthew Hare）接獲報案，前往協助一名有自殺念頭的臥軌者，卻不幸在拯救對方的過程中，遭火車撞擊身亡。伊斯利（Easley）警察局已經證實消息，偕同多個執法部門，為他舉行哀悼儀式。

紐約郵報等外媒報導，這起事故2日凌晨6時發生在伊斯利近郊，黑爾與搭檔花費1小時才找到臥軌者，不久後被美國國鐵（Amtrak）列車「新月號」（Crescent）撞上。警方並未透露具體細節，僅稱火車呼嘯而過時，黑爾正試圖把臥軌者從鐵軌上移除。

黑爾的搭檔與「新月號」車上人員皆未受傷，但這列從紐約駛向紐奧良的火車延遲7小時。南卡州執法部門正在調查此案，臥軌者目前也被拘留，尚不清楚是否面臨指控。

黑爾今年才從警察學校「南卡州刑事司法學院」畢業，加入警隊短短5個月，未料因公殉職。伊斯利警局發言人安德森警官（Ashley Anderson）在記者會上忍不住落淚，「黑爾警官死於拯救一個陌生人的性命。黑爾警官是個英雄。這個損失令人難以置信地艱難。請為這位警官的家屬及伊斯利警察局祈禱。」

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