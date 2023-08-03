傳殲滅200俄兵！烏軍發射5枚飛彈空襲　俄訓練營炸成火球

記者詹雅婷／綜合報導

基輔郵報2日報導，烏克蘭空襲赫爾松賈雷爾哈奇島（Dzharylhach）的俄軍士兵，利用「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）發射5枚飛彈。外傳這起行動造成200名俄軍陣亡，但相關死亡統計未獲證實。

依據無人機拍攝到的畫面，俄羅斯部隊當時聚集在賈雷爾哈奇島一處訓練營，在狹長海灘沙灘上有好幾組俄軍士兵，似乎正在分頭進行訓練，部份人員藏身樹叢與戰壕之中。不過就在影片結束前，烏克蘭軍隊發動空襲，俄軍士兵所在的訓練營發生巨大爆炸。

烏克蘭國家抗敵中心（National Resistance Center）表示，這起攻擊行動的相關情報由地下組織提供，讓烏克蘭摧毀入侵者與敵軍裝備。烏克蘭媒體稱死亡人數約200人，但相關統計數字未獲證實；俄羅斯消息來源也證實有發生這起攻擊事件，依據軍事部落客的說法，俄軍當時的位置距離最近的烏軍約60公里。

依據美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）上月的分析，俄羅斯軍隊在賈雷爾加奇島上建立營地，部分士兵前往當地接受訓練等。

近幾個月以來，烏克蘭利用海馬士多管火箭系統發動攻擊。今年6月，在烏克蘭東部盧甘斯克克爾米納地區（Kreminna），俄軍前線士兵在即將發動進攻之前，被要求等待指揮官發表演說，等待足足2小時，卻遭到烏克蘭利用海馬士系統發動空襲，傷亡慘重，外傳多達100人死亡。