日媒爆：岸田文雄計畫9月訪問北韓　正進行祕密接觸、安排專機

▲日本首相岸田文雄據傳可能在9月閃電訪問北韓。圖為岸田文雄與北韓國家領導人金正恩。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

日本岸田文雄內閣的支持度持續下滑，有消息認為，岸田首相計畫透過9月閃電訪問北韓（朝鮮）來拉抬支持率，以準備可能在10月舉行的大選。日本媒體引述外務省有關人士消息稱，日本政府外交部門正在設法與駐外的北韓官員秘密接觸，且已經事先知會了美國。

日媒《日刊現代》引述一名日本外務省匿名人士指出，「據我所知，外務省亞洲大洋洲局一名審議官等級的官員，與駐中國瀋陽與新加坡的北韓外交官員進行了祕密接觸，當然已經事先告知了美國。」這名官員表示，日本防衛省也在首相官邸的指示下，著手進行了政府專機飛往北韓的模擬工作。

▲日本首相岸田文雄面臨內閣支持率下滑問題。（圖／路透）

這名外務省官員還認為，如果岸田首相考慮在秋季解散國會並進行總選舉的話，訪問北韓的時間最可能訂在9月。另一名日本公安有關人士則透露，最近接獲了北韓正在委託中國政府，調派一名在吉林省延邊大學就讀的朝鮮族日語翻譯人員的消息，但消息尚未經過確認。由於北韓懂日語人士較少，2002年9月前首相小泉純一郎訪問北韓時，也是向中國借派了延邊大學的翻譯人員。

▲岸田文雄與南韓總統尹錫悅，5月在廣島國際會議場召開日韓元首會談。（圖／達志影像／美聯社）

日本《東洋經濟》7月中旬報導指出，岸田文雄內閣的支持率持續下滑，可能會透過與北韓當局討論日人被綁架問題，來爭取外交分數，並且可能會在10月舉行大選。

日媒《現代商業》分析，岸田8月底將前往華府參加美日韓三方首腦會議，有可能會安排在這之後訪問北韓，或是結束9月5日在雅加達的東盟峰會和9月9日在新德里的G20峰會後進行閃電訪問。但報導認為，前往北韓對岸田來說是一把「雙面刃」，由於北韓與美國、南韓關係不斷惡化，出訪可能很難取得實際成果，反而會造成支持率下跌。