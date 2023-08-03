人妻被疑出軌　槍殺老公「斧頭肢解」！竟要2孩幫搬爸爸屍塊

▲ 塞薩洛尼卡謀殺丈夫罪名成立，定於9月判刑。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國印第安那州2年前發生一起恐怖事件，一名丈夫懷疑妻子對他不忠，兩人發生激烈爭吵，妻子一氣之下開槍射殺丈夫，以斧頭肢解後再說服2個當時未滿16歲的孩子幫忙搬運屍塊，近日被判8項罪名成立。

綜合《鏡報》等外媒，36歲女子塞薩洛尼卡．艾倫（Thessalonica Allen）因2021年8月殺害丈夫蘭迪（Randy Allen），7月底被判8項罪名成立，包括謀殺、毀屍、破壞犯罪現場、2項協助未成年者犯罪及2項忽視被撫養人等7項重罪，以及一項干預舉報犯罪的輕罪。

他們16歲的兒子作證指出，爸媽當時正幫他一起做作業，這時繼父在媽媽的電腦上看見一則社群媒體上的貼文，開始指責媽媽對他不忠，兩人爆發激烈爭執。二個孩子不久後因聽見巨響衝進臥室，便看見爸爸手臂中彈。

子彈射穿蘭迪身體右側，擊中脊髓導致癱瘓，倒在地上奄奄一息且不斷流血。兩個孩子都勸媽媽打911求助，但塞薩洛尼卡說服孩子不要理會爸爸的呼救。

塞薩洛尼卡當晚在孩子入睡後叫醒他們，要求他們一起幫忙將爸爸的遺體拖到屋外一輛車內，但因為屍體太重，塞薩洛尼卡隔天便出門買了斧頭，分屍後要小孩幫忙將屍塊裝進袋子裡，並告訴孩子們，她會將屍體載去燒掉。

她接著還要求一名前男友協助處理屍體，對方也是其中一個孩子的父親，但該名男子拒絕幫忙，並向警方報案。

塞薩洛尼卡的律師主張，她的行為是出於自衛。但檢方指出，有證據顯示她曾計畫殺害丈夫，警方後來也在他們的公寓裡發現一張手寫的便條，紙上的代辦事項皆與處理遺體的方式有關。她因謀殺罪面臨45至60年徒刑，判決結果將於9月29日出爐。