　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽媽繼父聯手虐死！10月大男嬰遭「逼吞嘔吐物」　腸穿孔感染亡

▲▼ 。（圖／Derbyshire Police）

▲克勞奇及巴頓判決結果將於4日宣布。（圖／Derbyshire Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國德比郡（Derbyshire）2年前發生一起恐怖事件，一名出生僅10個月的男嬰長期遭親生母親及繼父虐待致死，身上留下大大小小的傷痕，甚至被迫吞下自己的嘔吐物，最終因外力導致的創傷死於腹膜炎。儘管母親堅稱她從未傷害兒子，將責任全盤推給老公，兩人皆於近日被判有罪。

根據《鏡報》，一名10月大男嬰2020年12月30日在德比郡家中嬰兒床上宣告死亡，死因為腹膜炎，是一種因創傷性腸穿孔引發的腹部器官內膜感染，死亡當時全身有19處肉眼可見的瘀傷，39根肋骨骨折，專家認為不可能是日常活動或玩耍造成。

男嬰33歲母親巴頓（Gemma Barton）和39歲繼父克勞奇（Craig Crouch）面臨謀殺及虐童指控，陪審團得知，這對夫婦在訊息中一度把孩子稱為「魔鬼」，逼他吞下自己的嘔吐物，討論要用漂白劑幫他洗澡，還會因為他「無緣無故哭鬧」而打他。

法醫病理學家比格斯（Michael Biggs）作證指出，腹膜炎會在幾小時或最多幾天內導致男嬰身體停止運作。兒科顧問醫師狄克森（Sarah Dixon）則認為，造成穿孔的原因可能是遭腳踢、踩或毆打，且因腹膜炎症狀明顯，包括哭鬧、腹部腫脹及無法進食，對有能力的成年人或照顧者來說，很容易判斷他需要醫療幫助，若有送醫很可能有機會存活。

巴頓在審判中將兒子的死歸咎於克勞奇，供稱沒有造成任何使兒子死亡的傷害，從未對他拳打腳踢，不曾目睹克勞奇在家中傷害他，也沒有印象看過他身上出現瘀傷。克勞奇則聲稱，他經常擁抱巴頓和兒子，還會幫忙餵小孩吃飯、洗澡、和他自拍。

審判中播放4段影片，其中一段是男嬰3個月大時，克勞奇在他哭泣時將他推進充氣泳池；另一段則是在他死前最後一周，右臉明顯可見瘀傷。

克勞奇坦承影片「看起來不太好」，但聲稱這是為了讓男嬰適應水，還曾傳訊息給巴頓說，「水只有3英尺（約90公分）深」，甚至建議她加熱水和漂白劑幫兒子洗澡，事後則向警方聲稱這些訊息只是開玩笑。

巴頓在為期7周的審判中擺脫一項過失殺人及2項虐童罪，但被判犯下導致或放任兒童死亡及另一項虐童罪；克勞奇則被判犯下謀殺罪及3項虐童罪，判決將於4日出爐。

ET快訊
大牙突大動作PO「截圖公告文」！親上火線：開始出現了
電影院現人龍！《奧本海默》完售、《芭比》剩前三排
獨／林采緹控遭「舔耳摸全身」：我一輩子的陰影
快訊／澎湖孝子遭觀光客「拖下車圍毆」　動手5人全起訴
颱風來了也要載！　LINE推「7款免費貼圖」
飛彈基地爆炸恐怖傷勢！　他全身90%燒燙傷插管
放颱風假卻沒風雨？　專家曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會山莊驚傳「槍手出沒」緊急疏散　封鎖大樓逐層搜索90分鐘

美流鶯街邊被搭訕！下秒慘遭「便衣警」綁進牢房性侵　爆血破門逃命

韓19歲男大生弒母！「喝酒太晚回家」被碎念　當場暴怒刺死

日媒爆：岸田文雄計畫9月訪問北韓　正進行祕密接觸、安排專機

日本大學美式足球校隊爆「集體呼麻」！　警搜索學生宿舍

日本女議員當過女優「過激影片」被挖出　曾和外相傳性愛瑜珈醜聞

路邊巧遇「10年前失蹤丈夫」　她開心帶回家掀衣一看卻糗了

可殺死70多種癌！美研發「AOH1996」治癌新藥　不傷害正常細胞

媽媽繼父聯手虐死！10月大男嬰遭「逼吞嘔吐物」　腸穿孔感染亡

傳殲滅200俄兵！烏軍發射5枚飛彈空襲　俄訓練營炸成火球

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

美國會山莊驚傳「槍手出沒」緊急疏散　封鎖大樓逐層搜索90分鐘

美流鶯街邊被搭訕！下秒慘遭「便衣警」綁進牢房性侵　爆血破門逃命

韓19歲男大生弒母！「喝酒太晚回家」被碎念　當場暴怒刺死

日媒爆：岸田文雄計畫9月訪問北韓　正進行祕密接觸、安排專機

日本大學美式足球校隊爆「集體呼麻」！　警搜索學生宿舍

日本女議員當過女優「過激影片」被挖出　曾和外相傳性愛瑜珈醜聞

路邊巧遇「10年前失蹤丈夫」　她開心帶回家掀衣一看卻糗了

可殺死70多種癌！美研發「AOH1996」治癌新藥　不傷害正常細胞

媽媽繼父聯手虐死！10月大男嬰遭「逼吞嘔吐物」　腸穿孔感染亡

傳殲滅200俄兵！烏軍發射5枚飛彈空襲　俄訓練營炸成火球

正德H1每股稅後盈餘0.45元　下半年兩艘新船毛利率45%

孩真實吐8字！「一張紙」秒讓好市多急回電　媽秒嘆：盤子

U12／井端弘和調度、攻擊策略大改變　仍堅持少棒盡量不短打

知名景點「鐵花新聚落」颳焚風！瞬間掀翻66頂帳篷　損失至少40萬

北市沒放颱風假百貨直擊！網灌爆高島屋粉專tag蔣萬安：你看啦

LIVE／卡努打轉「暴風圈晚上才觸陸」　氣象局最新說明

霞海月老駐駕「板橋林家花園」！七夕迷你市集加持愛情運

中嘉主播夏令營結業式　27學員粉墨登場報新聞

卡努侵台！視察基隆大武崙堵南抽水站　謝國樑籲市民落實防颱

卡努交通異動懶人包！131航班取消延誤　台鐵平溪深澳線中午起停駛

颱風釀災！一家三口困屋頂　陸男開挖土機穿過洪水救援

國際熱門新聞

成人網美年賺765萬　粉絲為她離婚還奉上靈魂

鱷魚叼人體！　哥斯大黎加醉男跌進血盆大口慘死

日本女議員當過女優　過激影片被挖出

2孩玩具槍大戰　1童突然「掏真槍殺人」

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

最帥國家領導人　加拿大總理杜魯道宣布與妻子分居

比藍鯨重2倍！　新發現巨型「祕魯鯨」重340公噸

卡努可能迴轉再直撲　大批旅客滯留沖繩

美1歲女童困車上8小時熱死！　嬤下班才驚覺犯下大錯

惠譽意外調降美國信評　美股收跌348點

川普再遭起訴不低頭　貼文暗示支持者送他回白宮

美破獲「華人非法實驗室」發現新冠病毒

住5星飯店　她洗澡一半「男員工硬闖」被看光

俄記者被控叛國遭重判22年　最高法院駁回上訴

更多熱門

相關新聞

嬰吸毒煙逝　彫博媽戰網友：見鬼

嬰吸毒煙逝　彫博媽戰網友：見鬼

知名刺青師彫博先前指控11個月大的女兒被保母摔死，還帶人到保母家動用私刑，未料26日案情出現反轉。檢方調查，彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用而重摔頭部身亡。對此，彫博的媽媽也發文痛批司法，除了揚言要上訴之外，還跟留言區的網友大吵。

高大成再加碼女童恐長期吸毒煙霧：血管一撞就出事

高大成再加碼女童恐長期吸毒煙霧：血管一撞就出事

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

女童送醫43次　竟是狠母詐領保險金

女童送醫43次　竟是狠母詐領保險金

眾人把夫妻拖出家門　私刑圍毆畫面曝光

眾人把夫妻拖出家門　私刑圍毆畫面曝光

關鍵字：

虐童

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

NONO交保憲哥要他道歉

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面