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美流鶯街邊被搭訕！下秒慘遭「便衣警」綁進牢房性侵　爆血破門逃命

▲▼祖貝利在自家車庫建了一座牢房，用以囚禁他綁架回來的性奴。（圖／達志影像／美聯社）

▲FBI懷疑，祖貝利可能曾使用多個化名，在俄勒岡外的4個州實施暴力性侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦調查局（FBI）在當地8月2日證實，29歲的非裔男子祖貝利（Negasi Zuberi）在西雅圖（Seattle）冒充便衣警察，將一名女子綁架到他位於俄勒岡州（Oregon）的家中，並將女子囚禁在一間牢房裡。最後，受害者成功用手敲破牢房的門，並帶著血流不止的雙手破門而逃。

據美聯社報導，祖貝利在當地7月15日清晨，於西雅圖著名紅燈區「奧羅拉大道」（Aurora Avenue）找到女受害者。他在試探對方是否能提供性服務後，告訴女子自己是一名便衣警察，並為女子戴上手銬和腳鐐，以電擊槍威脅受害者上車。隨後，祖貝利開車將這名女子綁架至他在俄勒岡州的家中，途中還一度停車性侵女子。

▲▼祖貝利在自家車庫建了一座牢房，用以囚禁他綁架回來的性奴。（圖／達志影像／美聯社）

▲祖貝利在自家車庫建了一座牢房，用以囚禁他綁架回來的性奴。（圖／達志影像／美聯社）

當祖貝利抵達俄勒岡的家中時，他將女子關在了他在車庫用煤渣磚臨時砌成的一個小牢房中，然後離開「去做一些文書工作」。被關在牢房的受害女性短暫地睡了一會後，意識到自己如果不逃跑就會死，於是女子用手猛烈砸門，直到門上被敲出一個洞，才順利逃出生天。

女子逃出牢籠後，從祖貝利未上鎖的車內找到一把槍，然後再攔下一名路過的司機尋求協助。當地警方指出，由於女子在試圖逃離的過程中反覆用手砸門，因此「她的指關節有幾處撕裂傷」。

▲▼祖貝利在自家車庫建了一座牢房，用以囚禁他綁架回來的性奴。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方在臨時牢房內尋獲受害女子的錢包，確認祖貝利曾綁架並性侵女子。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，2名內華達州巡警隔天在雷諾市（Reno）一家沃爾瑪（Walmart）的停車場找到祖貝利。他當時正與妻子和小孩在一起，但他卻以自殘、毀壞手機等方式拒捕。起訴書指出，祖貝利最後還是選擇了向警方投降，而他的小孩則未受到傷害。

調查人員隨後對祖貝利的住宅和車庫進行調查，確認了臨時牢房的存在，還尋獲受害女子的錢包和幾張寫有「把手機留在家」、「確保受害人沒有朋友」等的手寫筆記。FBI認為，祖貝利可能擁有多個化名，並曾在俄勒岡外的至少4個州實施過暴力性侵，當局目前正在尋找其他受害者。

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