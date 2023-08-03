和男友鬧分手！下秒愛犬也走丟　18歲長腿妹「雙重打擊」巷口爆哭

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名曹姓女子蹲在防火巷哭泣，由於情緒相當激動，引來警消上前關注，女警上前了解，發現她是和男友發生口角鬧分手，過程中又不慎讓愛犬「養樂多」跑掉，雙重打擊讓她超崩潰。員警立即在周邊尋找，所幸大約15分鐘就找到「養樂多」，終於讓曹女破涕為笑。

▲和男友鬧分手，下秒愛犬也走丟，1妹子蹲在防火巷爆哭。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民二分局鼎山所員警林峻毅、林培雯、張琦在1日下午2點多執行巡邏勤務時，獲報有一名短髮女子坐在大昌二路一間藥局前哭泣，急需警方協助。

員警立即趕到現場，發現18歲的曹姓女子坐在藥局旁的防火巷內哭泣，先行到場的救護人員表示為「感情糾紛」，而曹女身旁站著一名男性，是她的男朋友。

正當女警上前時，曹女情緒相當激動，直呼「不要過來」，並且爆哭又尖叫。女警耐心蹲在身旁詢問，才了解原來是因為與男友發生口角鬧分手，曹女在氣到哭，還不小心讓身旁的柯基犬「養樂多」跑掉，曹女焦急地哭喊著「我的狗狗不見了」，一邊擤著鼻涕，一邊向女警求援：「幫我找」。





▲▼員警幫忙找到愛犬「養樂多」，曹女終於破涕為笑。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警立即在附近找尋，所幸只經過了15分鐘，員警便牽著戴眼鏡的柯基犬交還給曹女，曹女看見愛犬「養樂多」平安沒事，情緒再次湧上，緊緊抱住「養樂多」，對著愛犬淚喊：「寶貝！」女警也順勢開導：「不管怎樣，牠才是妳的家人，妳還沒結婚，不是抱著男朋友就把牠丟掉了！」

在女警的勸說下，曹女聽從建議，帶著愛犬返家休息，待心情平穩後再聯繫男友，曹女對於警方的暖心安慰與耐心開導十分感謝，大讚員警不僅找回家人「養樂多」，還當起心靈導師開導感情。