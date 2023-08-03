美前官員：共軍犯台兵推顯示「日本決策緩慢」　影響美國回應

▲日本戰略研究論壇邀請台灣智庫人員參與兵推。（圖／翻攝自JFSS官網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本戰略研究論壇（JFSS）7月在日本東京模擬中共2027年犯台的日美台兵棋推演。前美國官員受訪時表示，此次兵推凸顯出日本決策過程緩慢，這樣的拖延影響到平息這類危機事件的準備工作。

此次兵棋推演參與者包括日本、台灣專家以及前美國高階官員。日經新聞報導，其中一個兵推情境為共軍登陸日本管轄的尖閣諸島（釣魚台列嶼）。

美國國務院前日本處長馬赫（Kevin Maher）指出，「在這種情況下，我們不得不等待日本首相兩周才宣布這是對日本的武裝攻擊」，美日台三方需要密切協調，準備應對影響台灣的危機，「我不認為真的能把日本西南諸島的情況與台灣區隔開來，因為兩者緊密相依。」依據他學到的教訓，決策過程緩慢確實會削弱威懾嚇阻效果。

馬赫直言，美日若要共同做出軍事回應，日本必須先宣布當前局勢是對日本的武裝攻擊，但假若日本傾向避免衝突決定推遲這類宣布，確實會讓美方綁手綁腳。

馬赫提到，日本國內普遍認為，美國將依據《美日安保條約》來保護日本，但條約真正意圖是要讓日本加入美軍進行自我防衛。他說，由於尖閣諸島隸屬日本管轄區，對這類島嶼的武裝攻擊將使條約義務生效。

白宮國家安全會議前東亞事務主任強斯東（Christopher Johnstone）點出美日台三方迅速建立協調機制的重要性，著重事先決定由誰負責軍事行動和疏散平民等工作，「等到危機開始再建立機制就已經太晚，應該考慮現在就設立。」