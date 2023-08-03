飛機墜毀奈及利亞繁忙街區　濃煙中翻滾2圈「加油站前起火」

▲奈及利亞一架Jabiru J430飛機墜入一條繁忙的城市街道後損毀。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

奈及利亞安全調查局（NSIB）證實，Air First Hospitality & Tours旗下一架Jabiru J430飛機，在當地8月1日下午3時發生墜機事件，飛機最後墜入一條繁忙的城市街道後損毀，所幸未造成死亡悲劇。

綜合外媒報導，事發當時，這架輕型單機飛機正載著2名乘客在拉各斯（Lagos）進行試飛，不料飛機從穆爾塔拉穆罕默德機場（MMA）起飛幾分鐘後就出現了故障，於是飛行員立刻透過無線電要求緊急降落。

#NIGERIA | Una avioneta Jabiru J430 se estrelló y se incendió en Lagos durante un vuelo de prueba. Milagrosamente los dos ocupantes lograron sobrevivir. #RochexRB27 pic.twitter.com/jvUsECCcuQ — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) August 2, 2023

據了解，飛行員曾試圖返回機場，但飛機卻在中途筆直下掉，最後墜入一條繁忙的城市街道。從現場影片可見，飛機在墜入街道後撞上了一根電線桿，隨後機身狂冒濃煙還當街翻滾了2圈，最後在一個加油站附近起火。

火災爆發後，受傷的飛行員與乘客迅速爬出飛機，四周的行人也因害怕火焰導致加油站爆炸而四散而逃，當局隨後也立即派出消防隊滅火。NSIB表示，這場大火最後被一場雨控制住了火勢，而消防當局現已將火撲滅。

當局補充，雖然飛機在馬路上撞出了3個大坑，但這起意外並未造成任何人員死亡，機上2名重傷的乘客也已被送院治療。NSIB目前正著手調查墜機的原因，同時向公眾徵求圖片、影片或錄音證據，以協助進行全面調查。