川普被控4罪「企圖推翻選舉」　聽證會前夕再開轟：美國腐敗！

▲ 川普3日下午將親自出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普因涉嫌密謀推翻2020年大選被起訴，預計當地3日下午出席聽證會，法院外已經湧現支持者及抗議者人潮。他本人則在親赴華府前夕再度砲轟，檢方對他的空前指控突顯國家在拜登任內有多腐敗。

BBC報導，川普因涉嫌推翻2020總統大選，面臨4項指控，包括合謀詐欺美國政府、合謀妨礙政府程序、合謀侵害選民權利、妨礙及企圖妨礙政府程序，預計美東時間3日下午4時（台灣4日凌晨4時）赴華府聯邦法院出席聽證會。

川普2日在自創社群平台Truth Social上PO出一則全部大寫的貼文，對支持者表示感謝，「我過去從未獲得這麼多支持」，其他貼文則抨擊他的競爭對手，也就是明年大選的共和黨總統參選人，包括前副手彭斯（Mike Pence）及佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

力拚明年重返白宮之際，川普還面臨另外2項刑事案件，但1日被控密謀推翻選舉，普遍被認為在所有案件中最具嚴重性。他在聽證會前夕發文怒控，「前所未有的起訴」突顯國家在現任總統拜登任內發生的「腐敗、醜事及失敗」。

川普律師勞洛（John Lauro）2日在NBC節目上指控，檢方的起訴書「用發言定罪」，預計主張川普擁有憲法第一修正案保障的言論自由。

負責保護法庭的美國法警局（U.S. Marshals Service）發言人向《路透》透露，川普將被採集指紋，並被要求提供出生日期及社會安全碼等基本資料。

3日將是川普敗選離開白宮至今第二次踏上華府，法院大樓外2日晚間便湧現人潮，聯邦機構及當地警方也加強首都安全措施。保護總統及前總統的美國特勤局聲明呼籲，民眾應注意華府中部因保護行動對交通帶來的短期影響，「將確保為前總統提供最高標準的安保措施，同時盡量減少對正常法庭程序的干擾」。