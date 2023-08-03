糧食出口港被炸毀！　澤倫斯基：普丁目標是引發「全球災難」

▲敖德薩州伊斯梅爾港（Izmail）遭俄軍炸毀。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯2日透過無人機攻擊烏克蘭位於多瑙河畔、鄰近羅馬尼亞的主要內陸港口伊斯梅爾港，摧毀港口的儲糧設施，導致近4萬噸糧食無法運往非洲、中國和以色列等地。烏克蘭總統澤倫斯基怒批，俄國總統普丁正試圖讓全球糧食市場崩潰，引發一場世界級的災難。

根據《衛報》報導，俄軍無人機2日從亞速海（Sea of Azov）出動，穿過黑海後對敖德薩州伊斯梅爾港（Izmail）發動攻擊，導致包含穀物升降機、穀倉、倉庫等基礎設施受損或被毀，目前全球糧食價格已再度飆升。烏克蘭政府表示，被摧毀的4萬噸穀物原本要運往非洲、中國和以色列等地。

▲伊斯梅爾港是烏克蘭糧食主要出口通道。（圖／達志影像／美聯社）



澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）2日晚間表示，「對俄羅斯政府來說，這不僅僅是一場反對我們自由、反對我們國家的戰爭，莫斯科正在發動一場全球災難之戰，他們想要世界糧食市場崩潰，他們要價格危機、他們要供應鏈中斷。」

無人機攻擊結束後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）也立刻致電克里姆林宮，邀請普丁就穀物協議展開新一輪談判。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則指出，普丁隨時準備好重返穀物協議，前提是必須先解決俄方之前提出的取消制裁條件，「西方對俄羅斯實施制裁時，沒有考慮到國際社會對糧食的需求，聯合國對此應非常清楚。」

More than 40,000 tons of grain were damaged by a russian attack in Izmail, Odesa region.

This grain could have fed millions of people in China, Israel, and many African countries. Terrorists can use starvation as a weapon. russia has demonstrated this once more. pic.twitter.com/6ZjOihAwZe — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 2, 2023

伊斯梅爾港與北約成員國羅馬尼亞隔著多瑙河相望，自7月中旬以來一直都是烏克蘭糧食出口的主要替代通道；在俄羅斯退出協議之前，伊斯梅爾港約佔糧食出口的四分之一，後續則成為主要出口通道。

普丁上星期在俄非峰會上曾表示，俄方在未來3至4個月會向布吉納法索、馬利和索馬利亞等國提供25至50萬噸免費糧食。事實上，過去兩周以來，全球小麥價格已上漲約10％，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就說，自俄國退出黑海糧食協議以來，這些少量捐贈完全無法解決全球糧食供應短缺的問題。