卡努可能「迴轉」再直撲！那霸機場塞滿人　大批旅客滯留沖繩

記者張方瑀／綜合報導
中颱卡努對日本沖繩縣帶來嚴重災情，多地出現淹水、停電狀況，也有大批趁著暑假到沖繩遊玩的旅客受困飯店和機場。根據日本氣象廳發布的路線圖，卡努在1至2日晚間籠罩沖繩後，原本預計會一路向西再朝北移動，沒想到卻在4日大轉向，可能再度直撲沖繩。
▲卡努可能迴轉再直撲沖繩。（圖／翻攝自日本氣象廳）
根據日本氣象廳預估，卡努颱風4日會迴轉朝東北方前進，有可能在5日至6日間再度直撲沖繩，但屆時會下修為強颱（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於 44m/s），瞬間最大陣風在每秒50至55公尺左右。
#台風6号:台風が通過した3日午前10時、沖縄県の那覇空港は航空便の臨時便や予約の振り替えをする人で混雑しています。フライトは午後から再開される見込みです。榧場勇太撮影— 沖縄タイムス (@theokinawatimes) August 3, 2023
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卡努今（3日）正從沖繩縣宮古島以北海域向西移動，挾帶的風雨已在沖繩本島等地釀成災情，目前已知造成2人死亡，58人受傷，約20萬戶停電。根據《沖繩時報》報導，目前正逢暑假的沖繩旅遊旺季，來自海內外的旅客全被困在那霸機場或飯店內。
來自日本埼玉縣的一名40歲女子表示，她帶著全家一行7人來旅行，目前要等到6日才有回程座位，比預期的多停留5天。另一名來自上海的48歲男性則說，他原本會在5日離開沖繩，而這段期間原預計自駕前往北部和水族館，但現在看來計畫都泡湯了。
ドンキはまだ在庫あったけど— syowi (@syowi_NEO) August 3, 2023
コンビニはまだ配給きてなかった#沖縄 pic.twitter.com/Fkmnh8iK4y
飯店負責人高倉直久表示，目前飯店接受新訂房且飛機停飛而取消訂房的狀況持續發生，加上許多遊客滯留當地，諮詢的人很多，現在正在設法整理和統計出空房，也開放未營業的餐廳讓旅客休息等待，「現在客房幾乎客滿，且受到颱風影響，運送備品的貨車行駛在路上可能有翻覆危險，所以目前也無法交貨。」
當地旅館協會會長平良朝敬指出，距離機場較近的飯店更加忙碌，「沖繩的各個飯店已經習慣了颱風的應對措施，但疫情後久違地迎來很多遊客，因此工作人員可能會不足。」
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