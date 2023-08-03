住泰國飯店見「床頭詭異硬幣」！深夜傳腳步聲　才知中獎猛鬼套房

▲房內出現各種詭異情景，嚇得他立刻要求換房。（圖／臉書／Thanawin Khamsorn，下同）

記者王佩翊／綜合報導

泰國一名男子入住曼谷一間飯店，然而睡到一半房內卻突然傳來奇怪的腳步聲與水聲，被嚇醒的他隨著聲音來源走到陽台，竟在陽台發現一個詭異的神台，牆上甚至還有不明腳印，以及用紅色字寫著的「去死」字樣。待他返回房內後，這才發現床頭竟然放著一枚詭異的硬幣，嚇得他立刻要求換房。

根據《東方ONLINE》報導，這名37歲的男子日前到曼谷入住了一間一晚1200泰銖（約新台幣1102元）的飯店，由於飯店剛裝潢完成，因此非常舒適，且沒有發現任何不對勁的地方，讓他很滿意。因為隔天還有工作，所以這名男子當天早早就入睡。

怎知凌晨1時左右，他突然被房內傳來的腳步聲嚇醒，且浴室還傳來水聲。當時只有一人入住的他隨即開燈檢查，並尋找聲音來源。然而當他拉開窗簾後，卻在陽台發現一個奇怪的神台，牆上甚至有新出現的不明腳印，且用紅色泰文字寫下「去死」字樣。

他嚇得立刻返回房間，沒想到卻在床頭發現一枚硬幣。原來根據泰國當地的習俗，在床頭擺放硬幣代表著向鬼魂購買或承租床位的意思。氣得他立刻衝出房門，並要求櫃台幫他換房間。工作人員則聲稱，先前從未在房間內看過腳印或是紅色字跡，而該間房間原本一直是封鎖不開放的，但是由於負責接待男子的員工剛入職，對業務不熟悉，因此才會不小心把這間鬧鬼套房開給他。