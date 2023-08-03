今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

▲卡努颱風今明兩天距離台灣最近。（圖／彭啟明）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風今明2天(3~4日)離台灣最近，暴風圈預計今天下午將觸陸，氣象專家彭啟明表示，今明兩天風雨明顯，西半部將有陣雨，且將逐漸往南延伸，颱風帶動西南季風也將增強，中南部降雨將增多，西部山區嚴防豪雨。

氣象達人彭啟明表示，今天(3日)北部的風勢將顯著增強，尤其沿海區域，市中心受到地形阻擋，風勢雖沒那麼強，但仍要注意安全。

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彭啟明表示，卡努颱風目前位於台北東北東方三百多公里的海面上，今明兩日(3~4日)將是颱風最接近台灣的時間，周末(5~6日)將朝東北方遠離前往日本。昨天氣象局已布大台北、宜蘭及北部、東北部的海上陸上颱風警報，最快可能在今天深夜至明晨前解除陸上颱風警報，周五(4日)下半天陸續解除海上颱風警報。

受卡努逼近影響，彭啟明表示，今天開始受颱風外圍環流影響，西半部將有陣雨現象，降雨範圍逐漸往南延伸。颱風帶動的西南季風也會增強，中南部降雨將增多，可能伴有大雨，西部山區需留意豪雨的可能。東部天氣較穩定，有焚風發生機會。

周末卡努颱風將遠離，彭啟明表示，周末北部天氣將逐漸恢復穩定，但由於將轉為西南風環境，中南部仍需防範局部大雨。