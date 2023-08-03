工作時「上大號」！他被上司抓包　當天下班前慘遭開除

▲男子因在上班時間上大號，和1名工程師發生爭執。（示意圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

來自馬來西亞沙巴1名起重機操作員艾德文阿德林，無故遭公司解雇，他在社群平台發文控訴雇主，並詢問網友是否該勞工局尋求幫助。艾德文表示，他在收到解雇通知的當天早上，因他在上班時間上大號一事，和1名工程師發生爭執，他懷疑這和他被炒魷魚脫不了關係。

艾德文阿德林是1名來自馬來西亞沙巴的起重機操作員，7月31日時，他被公司告知須在8月31日離職。艾德文表示，根據當時的合約，他的聘用期是1年，從2023年6月12日到2024年6月25日，當他詢問被解雇的原因時，雇主拿不出合理的理由，甚至連寄警告信都沒有，就將艾德文開除了。

▲起重機操作員艾德文阿德林，無故被解雇。（圖／Edwin Adrin臉書）

對此艾德文指出，收到解雇通知的當天早上，他和1名工程師發生爭執，原因是這名上司對艾德文在上班時間上大號，感到非常生氣。當天下班後，艾德文就被告知8月31日是他上班的最後一天，這個消息令他感到相當意外。

無助的艾德文阿德林在社群平台上，寫下自己的遭遇，並詢問網友，是否應該向勞工局申請進一步的協助，希望有相關知識或經驗的網友能幫助他。

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