　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比藍鯨重2倍！新發現史前巨型「祕魯鯨」　最重達340公噸

▲祕魯鯨比藍鯨還重。（圖／路透）

▲祕魯鯨比藍鯨還重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新研究指出，在祕魯發現的一頭已滅絕的古代鯨魚，重量可能是現今地球上最大哺乳類動物─藍鯨的2至3倍，是已知地球上最重的動物。

CNN報導，現已滅絕的「祕魯鯨」重量約在85公噸至340公噸之間，這頭古代巨鯨的重量可能與藍鯨的體重相當或更重，藍鯨的最大重量約是149.6公噸。根據找到的祕魯鯨化石，包括13塊連續的椎骨、4塊肋骨與1塊髖骨，組合長約17至20公尺，比長25公尺的藍鯨還要短，但骨骼質量仍可能超越所有已知的哺乳動物與海洋脊椎動物。

研究於1日在《自然》期刊刊登，第一作者、義大利比薩大學地球科學系古生物學副教授畢昂努奇（Giovanni Bianucci），表示，祕魯鯨的重量相當於2頭藍鯨、3隻阿根廷龍、超過30隻非洲象，或是5000個人。

▲祕魯鯨比藍鯨還重。（圖／路透）

▲古生物學家推斷，祕魯鯨生活在淺海與沿岸。（圖／路透）

有趣的是，祕魯鯨的游泳的方式並非與一般鯨魚相同，研究判斷牠是以左右擺動、鰻魚一般的方式左右波浪狀向前移動，而且因為體重相當重，可能游得很慢。

畢昂努奇表示，祕魯鯨的骨頭極其縝密，這種骨骼增厚的現象被稱為厚骨硬化症，是海牛類共有的現象，在當今現存的任何鯨目動物中都沒有發現。他說，祕魯鯨的重量與大小可能是為了適應淺水與波動詎料的沿海水域所演化而來，特別重的骨骼有助穩定。

這項研究是眾多人員共同密集研究得到的結果，估計祕魯鯨存在於6600萬年前。

ET快訊
快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神
卡努還沒走！　新颱最快生成時間曝
逾20間百貨停業！　今營業狀況一次看
風雨越晚越強！專家：「1地」明天達颱風假標準
快訊／士林區大樹倒塌！地磚被掀起　雙向緊急管制
今明風雨最劇！卡努「降雨往南延伸」　中南部防大雨
停不到一個月　「大道熱炒」宣布復業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尼日政變逾300外國人撤離　美國大使館撤出部分人員

比藍鯨重2倍！新發現史前巨型「祕魯鯨」　最重達340公噸

卡努襲沖繩至少2死！約20萬戶停電　航班取消6.5萬人受影響

美1歲女童困車上8小時熱死！　嬤下班才驚覺犯下大錯

槍殺11人犯63項聯邦罪　匹茲堡猶太會堂槍手遭裁定死刑

成人網美年賺765萬！火山孝子年斗內近百萬　離婚還「奉上靈魂」

惠譽意外調降美國信評　美股收跌348點

美中高層罕見國安對話　五角大廈與中國外交官員會談

最帥國家領導人　加拿大總理杜魯道宣布與18年妻分居

裴洛西訪台一週年發表聲明：美國與台灣人民同在

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

旗津無風無雨卻大淹水　「年度天文大潮」來了！

牽車誤轉油門突暴衝　女拉不住糗摔路中央

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

尼日政變逾300外國人撤離　美國大使館撤出部分人員

比藍鯨重2倍！新發現史前巨型「祕魯鯨」　最重達340公噸

卡努襲沖繩至少2死！約20萬戶停電　航班取消6.5萬人受影響

美1歲女童困車上8小時熱死！　嬤下班才驚覺犯下大錯

槍殺11人犯63項聯邦罪　匹茲堡猶太會堂槍手遭裁定死刑

成人網美年賺765萬！火山孝子年斗內近百萬　離婚還「奉上靈魂」

惠譽意外調降美國信評　美股收跌348點

美中高層罕見國安對話　五角大廈與中國外交官員會談

最帥國家領導人　加拿大總理杜魯道宣布與18年妻分居

裴洛西訪台一週年發表聲明：美國與台灣人民同在

郭明錤：AirTag 2明年Q4登場　搭配Vision Pro使用

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

尼日政變逾300外國人撤離　美國大使館撤出部分人員

快訊／卡努襲台新莊颳強風！工地鷹架吹落險砸人車　驚悚畫面曝

卡努襲台！台東網美打卡景點「國際地標」被吹垮　藤編建物倒一片

陸世大運男籃隊預賽3連敗　頭號球星張寧：接下來要讓人看到態度

氣象專家PO「1路徑圖」喊：太奇葩！　卡努暴風圈今夜離台最近

白營「Vote White」標語惹議　TPOC最新數據：民眾黨好感度墊底

卡努還沒走！下周可能又有颱風　最快生成時間曝

男遭狂毆「拉去撞計程車」顱內出血亡　妻兒病床旁淚崩…警逮2酒友

三重男屎在滾…騎樓脫褲蹲地解放！「黃金」瀉地畫面曝

國際熱門新聞

鱷魚叼人體！　哥斯大黎加醉男跌進血盆大口慘死

成人網美年賺765萬　粉絲為她離婚還奉上靈魂

2孩玩具槍大戰　1童突然「掏真槍殺人」

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

最帥國家領導人　加拿大總理杜魯道宣布與妻子分居

惠譽意外調降美國信評　美股收跌348點

川普再遭起訴不低頭　貼文暗示支持者送他回白宮

住5星飯店　她洗澡一半「男員工硬闖」被看光

美1歲女童困車上8小時熱死！　嬤下班才驚覺犯下大錯

俄記者被控叛國遭重判22年　最高法院駁回上訴

裴洛西訪台一週年發表聲明：美國與台灣人民同在

美破獲「華人非法實驗室」發現新冠病毒

美中高層罕見國安對話　五角大廈與中國外交官員會談

比藍鯨重2倍！　新發現巨型「祕魯鯨」重340公噸

更多熱門

關鍵字：

祕魯鯨

讀者迴響

熱門新聞

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO交保憲哥要他道歉

Live／卡努龜速移動　氣象局最新說法曝光

颱風假薪資怎麼算？　5大勞工權益QA一次看

基隆警突襲「鐵路街」　越南妹來不及穿衣

全台3日停班停課一覽！北北基宜停班停課

即／嘉義深夜重大車禍！1死2傷

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面