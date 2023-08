卡努襲沖繩至少2死！約20萬戶停電　航班取消6.5萬人受影響

記者張靖榕/綜合外電報導

卡努颱風壟罩日本沖繩,根據日本氣象廳監測,卡努今(3日)正從沖繩縣宮古島以北海域向西移動,挾帶的風雨已在沖繩本島等地釀成災情,目前已知造成2人死亡,58人受傷,約20萬戶停電。九州電力公司則表示,鹿兒島縣近1萬戶家庭停電。

▼卡努吹襲,沖繩風雨強。(圖/路透)

A large and very strong typhoon is approaching Japan's southern prefecture of Okinawa. Officials are warning of violent winds, storm surges and high waves.https://t.co/uuP32y9tMt pic.twitter.com/6IEzY8r5gF