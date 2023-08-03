台北蛋黃區挖呀挖！　竟然發現古遺蹟

▲考古學界不滿台北市文化局取消「台北監獄圍牆遺蹟」推廣教育，準備自辦「微導覽」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

誰說台北城沒故事？緊鄰台北市金華社會住宅基地的「台北監獄（台北刑務所）圍牆遺蹟」在考古團隊的悉心發掘下，不但發現保存完整的尖底（V形）明溝，還發現薰蒸室遺跡，以及2件疑似圓山文化時期的史前陶，不料當學者和考古團隊合作，預定8月起在發掘現場等地舉辦推廣教育時卻遭台北市文化局喊卡，理由竟是全案將進入文資審議程序，相關活動都要停止，讓考古學界相當錯愕，直呼北市文化局太離譜！

台北刑務所原先是在1896年（日明治29年），日本殖民台灣第2年，借清朝參府衙門舊址加以修補而成，當時名稱為「台北縣台北監獄署」，並於1904年另擇地興建「台北刑務所」，牢房呈放射狀，透過中央走道與中央戒護台連結，1963年遷往桃園龜山。

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據了解，考古團隊這次發掘的尖底（V形）明溝與以往日據時期的U形水溝大不相同，目前文獻也找不到尖底（V形）明溝的記載。至於薰蒸室遺跡，以往一直不知道是什麼樣子，這次發現呈凸字形結構，其作用可能是對送進監獄的衣物及用品進行消毒，減少傳染病發生。

▲「台北監獄圍牆遺蹟」發掘出保存完整的尖底明溝，還發現「薰蒸室」遺跡。

考古團隊挖出2件的史前陶，目前研判是一個是陶把，另一塊帶點厚度，則疑似是用來支撐陶罐的傳統器具陶支腳，至於究竟屬於新石器時代中期至晚期的圓山文化，還是新石器時代中期的訊塘埔文化，考古團隊目前還不確定，初步研判陶質接近圓山文化，距今約3千年，是台灣北部最重要的新石器文化。

「台灣考古學會」理事長、台大人類學系副教授江芝華指出，從考古結果來看，台北市其實是一個具有數千年歷史深度的首都，市民卻不斷失去第一手認識歷史的機會，作為管理文化政策的文化公務單位，未積極讓市民親近歷史、學習歷史，這樣的態度更別談會妥善地面對這些好不容易留存下來的證據，這些遺物及蘊含的故事非常可能被打包放置在另一個空間中。

江芝華表示，台北市歷經多次都市更新，很難看到先民遺留下來的痕跡，因此「台灣考古學會」等民間團體原本希望透過這次考古發掘、舉辦小旅行，以小型導覽方式，讓民眾注意地下還有很多早期遺留。她強調，考古遺址屬於市民大眾共同的歷史財產，不應由行政單位決定能否去看它，文化局有推廣公共教育的責任，卻停掉民間團體舉辦的推廣教育，讓她覺得不可思議。

「既然市府不願做，那麼就民間團體來做！」江芝華表示，台灣考古學會將在8月4日下午4點到5點，在考古遺址附近的金山公園特色遊戲場入口集合，民眾在這段等待文資審議的日子裡，屆時可帶杯飲料來趟古蹟微導覽的散步之旅，現場將有專家學者透過周邊的展示，認識或許對你我都陌生的「台北刑務所」。

▲疑似圓山文化時期的2件史前陶出土，將台北城的歷史拉長了數千年。

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