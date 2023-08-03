皺紋剋星！純淨的肉毒桿菌素零雜質　降低免疫反應避免抗藥性

▲長期使用純度不足複合性蛋白的肉毒桿菌素，恐會刺激人體產生抗體，造成免疫抗藥性，因此民眾應更重視頻繁施打肉毒所引發的潛在抗藥性風險。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者邱筱茜／採訪報導

現代男女越來越注重健康的身心及得體的外表，然而隨著年齡的增長，皺紋也會自然增加，當然會讓人不免顯老，對付皺紋有效的方法，常見的就是施打肉毒桿菌，能快速地去除惱人的紋路。

▲無論男女，都想要透過醫美來變美，不過，進行療程前一定要睜大眼睛「停、看、聽」做好功課才行。（圖／記者吳杰澄攝）

韓娜斯美醫診所院長韓晶醫師表示，「其實肉毒桿菌素在最早期，大概都是在一些醫療治療上面，在醫學美容這塊，它可以讓抬頭紋、皺眉紋還有魚尾紋，放鬆看不到紋路，有時候水牛肩覺得肩膀很大，打完後也會變得比較小。」

由於肉毒緊緻療程不用手術動刀，不需漫長恢復期只需注射施打，民眾接受意願較高，被譽為「醫美入門款」，但市面上都稱為肉毒桿菌，究竟有什麼不同，第一次接受療程的民眾，其中的眉角不能不知。

▲▼肉毒桿菌是熱門的醫美療程之一，許多民眾藉由打肉毒改善皺紋、皺眉紋等，應用廣泛，受到不少愛美人士喜愛。（圖／記者吳杰澄攝）

韓娜斯美醫診所院長韓晶醫師表示，「選擇肉毒的話，建議選擇沒有複合性蛋白，去除複合性蛋白還有雜質的肉毒，它基本上不容易產生抗體，也不容易產生一些免疫反應，可以長期安全施打純淨的肉毒。」

根據莫氏醫學美容集團（Merz Aesthetics® )與弗若斯特沙利文顧問公司 （Frost & Sullivan） 合作，分別在 2018 年和 2021 年進行的消費者研究，發現消費者反應A 型肉毒桿菌療效降低的比例有明顯上升（2018 年為 69%，而 2021 年為 79%）。而為解決這種療效減弱的現象，消費者通常是增加肉毒桿菌注射劑量，或增加治療頻率，但這真的可以治本嗎？

▲醫師建議民眾，選擇純淨且不含複合性蛋白的肉毒，較不易產生抗藥性。（圖／記者吳杰澄攝）



韓娜斯美醫診所院長韓晶醫師表示，「如果肉毒有抗體的話，就是漸漸打的劑量會增加，效果沒這麼顯著，例如你打皺眉紋效果原本可以維持6個月或者是3個月，到後來很可能1個月就恢復到原本狀態。」

純淨肉毒桿菌素有效移除複合性蛋白，較能避免身體產生抗體，適合第一次接觸療程的民眾，若肉毒桿菌素中含有複合性蛋白將容易產生抗體，一旦身體產生抗體後，就會導致「越打越沒效」的狀況發生，醫生提醒民眾進行療程前一定要做足功課，和醫生充分溝通選對產品，才不花錢挨針又無效。