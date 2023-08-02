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川普再遭起訴不低頭　貼文暗示支持者送他回白宮

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

前美國總統川普（Donald Trump）今天試圖將他面臨的最新刑事起訴與2024年選戰掛勾。他指控，現任政府的「腐敗」以及針對他的法律攻勢已使美國陷入衰落。

法新社報導，77歲的川普在自創的Truth Social平台上貼文，暗示這次起訴讓他的支持者更有理由團結起來，並於明年選舉他當總統。

川普在全部大寫的5句貼文中表示：「我從來不曾在其他事情上獲得這麼多支持。」

他表示：「這項空前起訴針對一位（極成功的！）前總統，以及目前為止在共和黨內與2024年大選領先的候選人，這讓全世界意識到過去3年來出現在美國的腐敗、醜聞和失敗。」

「美國是一個衰落中的國家，但我們會讓它再度偉大，甚至比以前更加偉大。」

川普向來堅稱對他的指控是「偽造」的，並批評現任總統拜登（Joe Biden）正積極嘗試破壞政壇對手的競選活動。

川普今年曾先後遭控涉嫌不當處理機密政府文件，並在涉嫌支付封口費給成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）的案件中，面臨數十項重罪指控。昨天他又因涉嫌企圖推翻2020年大選結果遭到起訴，這是他4個月來第3度遭到刑事起訴。

不過，根據美國憲法，無論起訴或定罪都無礙他參選或就任總統。

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