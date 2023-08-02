中國威脅增　金融時報：美擬藉軍事融資軍援台灣

▲白宮管理及預算局預計向國會提出的烏克蘭補充預算請求，將包括對台加碼軍援。圖為國會山莊。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社倫敦1日綜合外電報導

在中國威脅日益加劇的情況下，美國白宮將尋求國會同意透過「外國軍事融資」系統，為台灣提供武器資金，以加快腳步向台灣供應武器。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，兩名知情人士透露，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）預計向國會提出的烏克蘭補充預算請求，將包括對台加碼軍援，作為加速向台灣提供武器的部分努力。

倘若獲得國會通過，台灣將首度透過美國納稅人資助的「外國軍事融資」系統獲得軍武。白宮擬於本月提交請求。

此前不久，白宮宣布美國將授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），首度向台灣提供最高價值3.45億美元的軍事援助；美國已透過這項制度，向烏克蘭運送武器。

華府將資助台灣納入追加預算的一部分，以及動用「總統撥款權」供應武器的決定，凸顯美國協助台灣抵禦強敵侵略的急迫性。隨著中國增加在台灣周邊的軍事活動，批評美國目前對台戰略的人士敦促華府加快提供武器速度。

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（Beacon Global Strategies）常務董事塞耶茲（Eric Sayers）表示：「這將是具有里程碑意義的一步，表明美國政府如今願意在多大程度上，加強對台灣海峽的嚇阻力。」

塞耶茲補充說：「數十年來，我們只向台灣出售軍事裝備，但現在我們看見總統撥款權和外國軍事融資等工具都得到部署，這在協助烏克蘭方面大獲成功。」

親台灣遊說團體美台商業協會（USTBC）表示，台灣仍在等待歷屆美國政府批准對台銷售的價值230億美元武器，包括魚叉飛彈和無人偵察機，其中有些軍售案在5年多前即已宣布。美國軍事指揮官經常對向台灣運交武器速度緩慢感到挫折。

白宮拒絕置評或透露要求國會同意向台灣提供多少資金等相關細節。

美國國會最終對補充預算案進行表決，將聚焦在向烏克蘭提供新一輪軍援，這將是本屆國會在支持烏克蘭上面臨的首次考驗。

一群極右翼眾議院共和黨人近日尋求利用年度國防法案，來限制美國對烏克蘭的支持，但未獲成功，這凸顯即使只有一小部分議員，也可能影響或推遲未來對烏克蘭的援助。

將國會兩黨都大力支持的台灣納入烏克蘭補充預算案，可能有助政府和親基輔的共和黨贏得潛在反對派議員的支持。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）說：「增加對台預算將使一些眾院共和黨人陷入兩難，因為許多反對資助烏克蘭的人仍支持台灣。」

美國國會去年通過立法，批准在5年內透過「外國軍事融資」計畫為台灣提供100億美元軍援，但當時國會撥款法案並未授權「外國軍事融資」提供資金。

庫伯補充說：「觀察人士正密切關注國會今年是否能說到做到。補充預算案可說是個絕佳機會。」