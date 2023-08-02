國際調查：俄占領赫爾松「大量戰俘遭施虐性侵」　醫務員也受害

▲2022年12月10日，烏克蘭赫爾松一棟辦公大樓地下室，可見用於酷刑的椅子。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打迄今超過520天。國際專家小組2日發布最新調查報告，在俄羅斯占領的烏克蘭南部，有大量被關押在臨時拘留中心的戰俘受到酷刑與性侵犯，除了軍方人員，志工、醫務人員、教師也是受害者。

路透報導，烏克蘭當局正在審查9萬7000多份關於戰爭罪的報告，並針對220名嫌疑人提告，高階犯罪者可能會在荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）受審。目前國際刑事法院已對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，儘管克里姆林宮始終否認這場特殊軍事行動期間所犯下的戰爭罪指控，稱這是為了讓鄰國去納粹化、保護俄羅斯。

烏克蘭南部赫爾松地區在被俄軍控制8個多月之後，於去年11月收復，國際人權法律事務所全球權利合規協會的行動正義小組（Mobile Justice Team）與烏克蘭戰爭罪檢察官團隊合作。

由美英及歐盟資助的行動正義小組分析赫爾松地區35處320起案件與證詞，並發布報告。聲明表示，在受害者的描述中，有43%明確提到拘留中心存在酷刑。在檢察官接觸採訪的受害者中，至少有36名受害者提及審訊期間使用電刑，這通常是對生殖器電刑、威脅去勢，也有受害者被迫目睹另一人被性侵。

報導指出，遭受酷刑的被拘留者最有可能是軍事人員，但執法人員、志工、倡議人士、社區領袖、醫務人員、教師也都是受害者，最常見的虐待手段是窒息、水刑、毒打、性侵威脅。