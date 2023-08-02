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日本垃圾處理場「挖出244萬現金」！　4年前也曾挖到101萬

▲▼ 日圓,日幣。（圖／CFP）

▲日本青森的垃圾處理場發現鉅額現金。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本青森縣一間垃圾處理場4月曾經尋獲1099萬日幣（約新台幣244萬元）的現金，雖然事後現金已經交給警察，但是因為在公告期3個月內都未尋得失主，因此這筆鉅款也依照法律，歸尋獲者垃圾處理場所有。日媒也報導，其實這座垃圾處理場早在4年前就曾經發現459萬日幣（約新台幣101萬元）的現金。

根據《青森電視台》報導，位於日本青森縣七戶町的中部上北最終垃圾處理場4月4日尋獲鉅額現金。負責管理垃圾處理場的中部上北廣域事業組合指出，一名工作人員當天正使用巨型機具破壞大型垃圾時，突然發現一個信封，而信封裡面則是裝著一整疊的萬元紙鈔，經清算後，確認金額為100萬日幣（約新台幣21萬元）。

同月12日、14日又依序發現大量萬元紙鈔混入垃圾當中，加上先前的100萬日幣（約新台幣21萬元），總金額高達1099萬日幣（約新台幣244萬元）。負責單位隨後將這筆鉅款當作遺失物轉交給警察。警方公告3個月後仍未尋獲失主，因此根據法律，所有權在7月21日交給垃圾處理場。

中部上北環境衛生管理事務所所長蛯名博幸表示，「老實說遇到這種狀況真的很慌張。希望各位民眾在丟棄大型垃圾的時候，務必要再次檢查抽屜或是各個角落，再將大型垃圾搬來。」

另一方面，中部上北最終垃圾處理場早在4年前就曾經出現過類似事件。2019年7月，有員工在處理垃圾時尋獲459萬日幣（約新台幣101萬元）的現金。關於現金的使用方式，該單位表示，未來還需進一步討論。

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