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日本兵推台海情勢升級！　智庫：將影響日本GDP達30％

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本戰略研究論壇（JFSS）上月中在日本東京進行日美台兵推。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本戰略研究論壇（JFSS）上月中在日本東京進行日美台兵推，並且受度邀請台灣共同參與。代表出席的國防院副執行長李廷盛指出，若台海開戰可能導致日本海上能源運輸受阻，恐會影響日本GDP達30％。

根據《法國國際廣播電台》、《自由亞洲電台》報導，日本戰略研究論壇於7月15、16日在東京舉行兵推，首次邀請台灣智庫人員參與，而今年兵推將時間點設為2027年，並設定包括2027年俄烏戰爭已停火、台灣仍由民進黨執政等特定條件。

李廷盛表示，日本的國安戰略是10年檢討一次，2027年正好滿5年，今年兵推是想檢視新版「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」與「防衛力整備計畫」等3份國家安全文件，在這5年期間能否維持區域和平穩定、日本的防衛計畫能否因應、未來該如何調整修正等，而台海安全攸關亞太局勢，日方是真的想瞭解台灣的想法。

▲▼日本戰略研究論壇（JFSS）邀請台灣智庫人員參與兵推。（圖／翻攝自JFSS官網）

▲日本戰略研究論壇（JFSS）邀請台灣智庫人員參與兵推。（圖／翻攝自JFSS官網）

日方特別模擬三種設定，首先是未達武裝攻擊的網路攻擊混合戰（Hybrid War），敵方可能會攻擊海底電纜，導致軍事網路等基礎建設受損等。

第二種設定是中國大規模軍演，軍機飛越海峽中線，台灣發布緊急事態宣言，歐美等國要求日方提供人道救援平台；日方此刻討論的議題在於是否提高事態層級、自衛隊是否出兵等。

第三種設定則是升級至武力攻擊狀態，解放軍對台灣本島與外島展開全面軍事攻擊，解放軍對駐日美軍與自衛隊基地進行導彈攻擊等，日本必須決定是否或如何使用武力反擊。

日方在兵推提到，有70％的半導體出自台灣，高階先進晶片台灣包辦9成，且全世界50%至60％貨櫃輪船越過台灣海峽，如果台灣海峽遭封鎖，到時候各國必須改道，勢必增加航運時間及成本。

李廷盛在會中提到，「當日方能源線被切斷時，不要小看多繞一兩千公里，會影響到日本的GDP多少？我們都不知道。他們親自講3成，日本是全世界第三大經濟體，日本已經想得很清楚，台灣有事對它影響太大了。」

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