美破獲「華人非法實驗室」　發現新冠病毒等20種傳染病原體

記者張寧倢/綜合外電報導

美國加州執法部門去年12月偶然查獲當地一間違建倉庫,地方與聯邦政府耗時數月調查,發現將近1千隻患病或經過生物改造的實驗鼠,大量血液、體液樣本和血清,檢驗出新冠病毒、肝炎與愛滋等至少20種潛在傳染性病原體。承租倉庫的Prestige BioTech公司總裁姚秀昆(Xiuquin Yao,音譯)已初步回應官員。

▲美國加州破獲與華人有關的非法實驗室,其中保存大量血液、體液樣本與不明液體,經檢驗發現了新冠肺炎病毒在內至少20種傳染源。(圖/翻攝加州高等法院)

綜合美媒NBC、紐約郵報報導,根據加州高等法院的法庭文件顯示,弗雷斯諾郡(Fresno County)里德利市(Reedley)執法部門去年12月發現有一根綠色花園水管連接到一間廢棄房產,官員敲了敲倉庫的門,發現明顯有一家企業在未經許可的情況下經營中。

法庭文件提到,市政官員今年3月3日檢查這處違建倉庫,發現了各種化學品,3月16日郡公衛官員再次前往檢查,公司員工向衛生官員表示,他們正在開發新冠肺炎(COVID-19)與妊娠檢測劑。倉庫的某些房間內保存著液體容器與各種醫療設備,包含血液、組織、體液樣本與血清,還有數千瓶未標記的液體與疑似生物材料。

公衛官員普拉多(Joe Prado)表示,「現場有800多種不同化學物質,裝在不同種酸的瓶子裡。」他說,很多標籤已經被去掉,「所以我們只做這麼大量的檢測,我在弗雷斯諾郡26年職業生涯中,從未見過這種情況。」文件還指出,現場還有將近1千隻患病或經過生物工程改造的實驗鼠,其中近200隻已經死亡。

“It was pretty clear right off the bat that something was going on we didn’t have a business license for.”



~ Reedley City Manager Nicole Ziebahttps://t.co/Hc3CS71xmu