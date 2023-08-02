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手汗手術釀暴汗後遺症影響3000人！紅孩兒也在列　衛福部陳情求禁止

▲▼阻斷交感神經手汗手術釀暴汗後遺症，受害者前往衛福部陳情，要求禁止手術。（圖／記者洪巧藍攝）

▲手汗手術代償出汗者至衛福部陳情，病友光站在戶外就已汗濕全身，且集中在胸口以下。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

手汗、多汗問題尋求醫療協助相當常見，但卻有一群人在接受俗稱「手汗手術」的胸腔交感神經阻斷手術(ETS)之後，出現全身暴汗的嚴重後遺症。大量且止不住的汗水讓他們每天要換好幾次衣服，嚴重影響日常生活，已經有超過3000名受害者聚集成立社團，要求衛福部應該廢止這項手術。有20多名病友今（2）日前往衛福部陳情，前男團紅孩兒成員王海輪現身痛訴，他當初就是因此中斷演藝生涯。

▲▼阻斷交感神經手汗手術釀暴汗後遺症，受害者前往衛福部陳情，要求禁止手術。（圖／記者洪巧藍攝）
▲阻斷交感神經手汗手術釀暴汗後遺症，受害者陳情要求禁止手術。（圖／記者洪巧藍攝）

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臉書社團「交感神經手術（多汗／手汗）代償生活交流」集結因為手汗手術造成嚴重後遺症的病友，今（2）日前往衛福部陳情訴手術對他們造成的痛苦，並提出4項訴求。

51歲王海輪現身說法，自己因長期手汗困擾，27、28歲時決定接受手汗手術，沒想到術後代償性出汗就算在室內坐著不動都會不斷出汗，不得不放棄拍戲，因此淡出演藝圈，至今20多年沒有緩解。

北部召集人潘小姐表示，ETS手術獲得國家認可，除手汗外，也可治療顏面頭汗、腋下多汗、狐臭等疾病，但是其手術後遺症卻是造成身體更劇烈多汗，且為不可逆傷害。

▲▼阻斷交感神經手汗手術釀暴汗後遺症，受害者前往衛福部陳情，要求禁止手術。（圖／記者洪巧藍攝）

▲紅孩兒成員王海輪（左）現身說法，活動召集人潘小姐提出訴求。（圖／記者洪巧藍攝）

潘小姐說明，患者手部、胸上汗水減少，但卻導致胸部以下大量暴汗，汗量是手汗的數十倍以上，汗水讓整個衣褲都被浸濕，每天換好幾件衣服也是家常便飯。而社團成立13年來，成員已經超過3000人，有的人手術時間已經超過30年，也有人是近1~2年才執行。

潘小姐自己因為腋下多汗問題接受手術，結果現在更加暴汗，站在這裡除了前胸後背濕透，連下半身也都是汗水，狐臭問題也變嚴重。但執行手術的醫師不當宣傳，將多汗症、手汗手術混唯為一談等，讓手術氾濫，民眾出現代償性出汗的後遺症，不少醫師仍避重就輕推托是個人體質，還有些醫師會建議患者再開第二次刀。他們提出4大訴求，包含：

1.衛福部終止(ETS)胸腔交感神經阻斷手術

2.把重度代償多汗的受害者納入身障照顧

3.提供重度代償多汗的受害者適當的就業和精神補償

4.提供或研發可信度的神經重建治療和健保補助

衛福部醫事司六科科長郭威中出面接受陳情，針對禁止手術部分回應，目前各國並沒有禁止該項手術，僅要求要善盡告知責任，由於醫療每個人的需求有不同樣態，臨床仍有人可能需要該術式，目前國內手術告知同意書都有明確規範。

郭威中說明，交感神經阻斷手術納入健保給付，衛福部已經在99年8月發函要求施行前各衛生局要求嚴格把關，該手術需經過事先審查，並強調不能用自費項目來規避，已經有把關機制。至於其他病友訴求，會帶回請部內相關司屬進行單位協商。

▲▼阻斷交感神經手汗手術釀暴汗後遺症，活動召集人潘小姐遞交陳情書，衛福部醫事司六科科長郭威中代表接受陳情。（圖／記者張乃文攝）

▲阻斷交感神經手汗手術釀暴汗後遺症，衛福部醫事司六科科長郭威中代表接受陳情。（圖／記者張乃文攝）

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