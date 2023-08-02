24歲女離家失蹤　警在溪邊找到一袋碎屍「打開發現身體和雙腿」

▲警方找到失蹤女子被分屍遺體。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷警方近來在康科迪亞市(Concordia)街上一個塑膠袋中，發現被分屍的女子身體和雙腿，後來確認死者是自上月月初失蹤的24歲女子路易西娜(Luisina Leoncino)，目前正在尋找其他遺體下落。

當地媒體報導，身為二寶媽的路易西娜上月9日失蹤，路上監視器拍到，她坐在叫車服務的機車後座上畫面，然而後來人卻突然失去音訊，直到30日下午警方才在康科迪亞市一條小溪旁找到遺體，推測她可能是10日被人殺害後，就一直被丟棄在發現地點。

警方根據監視器畫面，發現路易西娜在失蹤當晚曾前往42歲男子拉米雷斯(Horacio Ramírez)家中，然而卻再也沒拍到路易西娜離開的畫面，鄰居還透露，曾看到拉米雷斯扛著2大袋垃圾離開家中，後來依殺人罪名逮捕拉米雷斯。

警方表示，調查發現死者與拉米雷斯之前曾有過接觸，2人並不算陌生，「我們所掌握的資料顯示，拉米雷斯是一名罪犯，路易西娜的處境則比較弱勢」，犯案原因正在調查中。

當地媒體指出，路易西娜的姊姊瓦萊里亞(Valeria Leoncino)同樣也是命案受害者，她於今年3月25日，被一直在追求糾纏她的34歲男性卡洛斯(Carlos Passarella)射殺，想不到相隔幾個月後路易西娜也遇害，讓爸媽痛失2名女兒。