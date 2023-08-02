美4寶媽跑步機上踩空跌倒！　「頭部重擊機器」慘死

▲德里離世後，將多個器官捐出。（圖／臉書／@DelrickaeMiAmor）



記者王佩翊／編譯

美國一名4寶媽和姊姊一起在健身房運動，然而她卻不慎從跑步機上摔了下來，頭部重擊機台，當場失去意識，滾了下來，送醫搶救後不治身亡。目睹整個過程的姊姊事後則怒批，妹妹昏倒後健身房員工竟沒有人上前協助，反而只有顧客一起幫忙並伸出援手。

根據《福斯新聞網》報導，36歲的德里（Delrie Rosario）育有4個孩子，她7月21日和姊姊瑪麗莎一起到「LA健身中心」位在華盛頓州肯特郡的分店運動，當時她和瑪麗莎都在使用跑步機，怎知卻突然發生意外。

德里在運動時突然跌倒，頭部重擊跑步機，隨即失去意識，從跑步機上滾下來。瑪麗莎回憶道，「她當時試圖要讓機器慢下來，我懷疑可能是踩空。她當下直接癱倒在地，頭撞到機器上。」

瑪麗莎嚇得立刻尖叫，並大喊求助。她隨即喊道，「請問有人可以幫我們，有誰知道怎麼做心肺復甦術嗎？」在瑪麗莎求助後，原本在一旁運動的人馬上就跑過來幫助德里，但是健身房的工作人員卻站著不動。

瑪麗莎說道，「現場沒有一個員工過來幫忙，我猜他們當時很震驚。」可惜的是，德里送醫搶救後仍回天乏術，而她死後也將心臟、肺、腎臟、肝臟等器官捐贈給病友，遺愛人間。