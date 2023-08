紐約「汽車衝撞路人」至少10傷　逆向開上人行道遭民眾制伏

記者詹雅婷/綜合報導

美國紐約市1日當地下午發生汽車衝撞人群的事故,多名路人被撞倒,汽車還在單行道逆向行駛,總計造成10人受傷。已知事發當下正值交通尖峰時刻,肇事嫌犯棄車逃逸,企圖在群眾之中逃竄,最終被市民制伏。

紐約郵報報導,年約20歲男子當時開著一輛偷來的休旅車,在警方示意後,男子起初打算靠邊停車,但隨後踩油門逃逸。由於當時交通堵塞,警方以較低速度展開追捕。

嫌犯駕駛的休旅車先後與其他車輛相撞,接著開上人行道,撞倒多名路人。隨後嫌犯把車子掉頭,又撞到另外多名路人,在單行道逆向行駛。最終肇事車輛迎面撞上另一輛黑色轎車後,他棄車逃逸,企圖穿越擁擠群眾,遭到市民制伏,警方到場逮捕。

已知休旅車前座發現一個裝有綠色葉狀物的夾鏈袋,另有一名女性嫌犯在逃。整起事件造成至少10人受傷,傷者包含6歲孩童及10歲孩童,最年長傷者為72歲。傷者最嚴重傷勢為腳踝骨折,其他人則是輕微擦傷、頸部、背部疼痛。

