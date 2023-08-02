紐約「汽車衝撞路人」至少10傷　逆向開上人行道遭民眾制伏

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約市1日當地下午發生汽車衝撞人群的事故，多名路人被撞倒，汽車還在單行道逆向行駛，總計造成10人受傷。已知事發當下正值交通尖峰時刻，肇事嫌犯棄車逃逸，企圖在群眾之中逃竄，最終被市民制伏。

紐約郵報報導，年約20歲男子當時開著一輛偷來的休旅車，在警方示意後，男子起初打算靠邊停車，但隨後踩油門逃逸。由於當時交通堵塞，警方以較低速度展開追捕。

嫌犯駕駛的休旅車先後與其他車輛相撞，接著開上人行道，撞倒多名路人。隨後嫌犯把車子掉頭，又撞到另外多名路人，在單行道逆向行駛。最終肇事車輛迎面撞上另一輛黑色轎車後，他棄車逃逸，企圖穿越擁擠群眾，遭到市民制伏，警方到場逮捕。

已知休旅車前座發現一個裝有綠色葉狀物的夾鏈袋，另有一名女性嫌犯在逃。整起事件造成至少10人受傷，傷者包含6歲孩童及10歲孩童，最年長傷者為72歲。傷者最嚴重傷勢為腳踝骨折，其他人則是輕微擦傷、頸部、背部疼痛。