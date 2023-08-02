南韓疫情回升！搭大眾運輸建議「口罩戴回來」　單日確診恐破7萬

▲ 南韓近期確診數回升。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

隨著新冠疫情趨緩，各國紛紛鬆綁口罩令。南韓3月下旬解除大眾交通工具戴罩義務，疫情近期卻有升溫跡象，推估8月中單日確診數最高可能來到7.6萬。防疫當局2日重新建議，在人多密集接觸的空間應自主佩戴口罩。

綜合《首爾經濟》等韓媒，南韓疾病管理廳長池榮美2日主持中央事故收拾本部會議時說明，在目前確診數增加的情況下，建議在多功能設施及大眾交通工具等人群密集的空間，應重新佩戴口罩；確診者為了家人及鄰居、同事，也應積極遵守隔離5天的建議。

池榮美說明，由於自然感染及疫苗接種形成的免疫力隨時間減弱，疫情降級後開放脫口罩，加上天氣炎熱使室內活動增加等因素，確診數正在增加。

池榮美認為，疫情再度對南韓社會帶來龐大威脅的可能性很低，但強調目前還未完全降為地方性流行病（endemic），預料短期內每年還會反覆出現1至2波疫情，規模或大或小。雖然對身體健康的民眾來說，新冠病毒危險程度僅相當於流感，但仍有必要保護長者及免疫低下族群。

根據中央事故收拾本部數據，南韓確診數自6月第4周過後呈上升趨勢，上周每日平均確診數為4.5萬人，規模達到去年夏季大流行高峰的35%，相當於去年冬季大流行高峰的60%，不過致死率較去年夏季大流行降低許多，預料8月中7天平均每日確診數將達到6萬，單日最高可能達到7.6萬。

目前南韓國內外疫情以Omicron的XBB變異株為主流，南韓防疫當局判斷，感染XBB的臨床症狀及疾病危險性皆低於其他變異株。