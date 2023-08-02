颱風淹教堂！菲新郎牽新娘「水中漫步」　婚紗泡水超狂婚禮畫面曝

記者王佩翊／編譯

菲律賓一對新人結婚當天正好遇到杜蘇芮颱風來襲，儘管雨水與洪水淹沒了所在之處大部分的路段，但他們仍然決定要照常舉行婚禮，於是所有賓客都穿著夾腳拖或是雨鞋到訪，而新郎與新娘更是不顧禮服被泥水浸濕，依舊堅持在淹水的教堂內「水中漫步」，相關影片也獲得賓客與網友讚賞，認為這對新人在逆境中仍然堅持不懈的精神十分可貴。

根據《衛報》報導，新郎保羅與新娘梅所在的菲律賓呂宋島中部布拉干省在結婚當天上午已經淹水超過膝蓋，而教堂附近的道路全都被淹沒了。然而這對新人仍然決定要在颱風天照常舉行這場婚禮。

保羅表示，「即使我們的車在洪水中下沉，但我們依然想要通過，就是為了來到婚禮現場。」所有賓客為了參加婚禮，紛紛換上夾腳拖或是雨鞋，並涉水前往會場。梅直言，「水真的淹得太高了，以至於我們必須穿過洪水才能走出房子。但是沒有什麼是不可能的，在這一天，上帝會使一切不可能的事都成為可能。」

有賓客則是拍下婚禮當天的影片並上傳至網路上，隨即引發熱議。從影片中可以看到梅穿著潔白的婚紗從教堂的入口處進場，並在保羅的攙扶與賓客們的歡呼中，步入禮堂。然而不僅保羅的西裝與皮鞋泡水，梅的婚紗更是直接泡在黃色的汙水當中。其他賓客與家屬也同樣站在水中。儘管如此，許多人依舊稱讚這對新人在逆境中堅持不懈。