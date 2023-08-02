南韓貓咪禽流感「來源疑是貓生食」！已3例病死　廠商急召回銷毀

▲ 首爾爆出貓咪禽流感疫情，京畿道當局對動物保護所貓咪進行檢測。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾爆發貓咪高病原性禽流感疫情，2家動保設施6月底出現3起感染H5N1後病死的案例，京畿道緊急對8千多隻貓咪進行檢測，所幸皆呈陰性。疫調發現，病毒來源很可能是其中一家設施使用的貓生食，當局證實已在一款生食中驗出抗原，認為是工廠未確實滅菌導致。

綜合《韓聯社》等韓媒，南韓農林畜產食品部2日表示，針對首爾冠岳區爆發疫情的設施，採集寵物生食樣本後進行檢測，在一款使用雞肉、鴨肉的貓生食中驗出H5N1抗原，但目前尚不清楚是否屬高病原性，結果約2至3天後才會出爐。

▲ 當局下令召回銷毀的2款貓生食。（圖／翻攝自韓網）

農畜食品部發現，位於京畿道金浦市的寵物食品製造商（네이처스로우）自5月25日開始，在生產過程中未確實履行滅菌及殺菌程序，京畿道當局已下令即刻中止製造、販售及提供該公司產品，並要求召回及銷毀。

召回及銷毀對象為貓生食品牌Tosiltosil Restaurant（토실토실 레스토랑）的2款產品Balanced Duck及Balanced Chicken，製造日期在今年5月25日至8月1日之間。

京畿道當局及製造商預計透過消費者資料進行通知並召回，農畜食品部則呼籲，家中還有該產品的消費者在召回以前應裝進塑膠袋密封，並以消毒劑消毒後單獨存放，也預計對使用雞肉及鴨肉等的寵物食品製造商展開調查，確認是否遵守殺菌標準程序。

▲ 京畿道當局6月底在2天內針對8千多隻貓咪進行檢測。（圖／CFP）

此前，首爾龍山區一家動物保護所2隻貓咪6月25日死亡後確診高病原性禽流感，驗出H5M1病毒。當天冠岳區另一家保護所也有一隻貓咪因呼吸道症狀就醫，病死後驗出陽性，院方隨即通報農畜食品部。檢疫本部確認該案例感染高病原性禽流感，針對該設施進行清消及疫調，並持續監測附近10公里內其他動保設施情形。

京畿道當局6月底也對動物保護所收容的8千多隻貓咪進行緊急臨床預察，並對京畿道直營的3處保護所進行精密檢測，結果皆呈陰性。