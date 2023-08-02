家門口突然冒出黑色大蛇　爸感覺「頭部痛痛的」被狠咬一口崩潰

▲男子沒注意到門上有蛇。（圖／翻攝自TikTok／haven1988）

記者李振慧／綜合報導

國外一名父親正要走進家門時，沒注意到門框上竟然盤踞著一隻黑色大蛇，他一打開門立刻遭到黑蛇咬頭，驚險畫面全被家中監視器拍下，後來被兒子史蒂芬(Stevie Haven)分享到網路上爆紅，影片已獲得3,600多萬人次觀看。

從網路流傳影片中可看到，史蒂芬的父親當時穿著黑衣，打開家中紗門時，沒注意到紗門上竟然有一隻大蛇，他正要打開第二道門時，黑蛇突然朝他的頭部咬了一口，他才注意到頭上有蛇，嚇得邊跑邊大叫「啊！我被咬了！我被咬了」。

史蒂芬表示，當時一家人一起外出用餐喝酒，結果父親與女朋友正要進門時，竟然被蛇攻擊，「我當時也喝得很醉，沒有看到蛇，結果爸爸被蛇咬到頭，他一度以為自己會因此死掉」。

影片分享到網路後立即爆紅，許多網友表示，「如果是我遇到，我會當場心臟病發」、「好恐怖，所以我每次進門都一定會檢查門口」。史蒂芬表示，幸好咬傷父親的蛇似乎是無毒的鼠蛇(Rat snake)，所以父親只受了輕傷。