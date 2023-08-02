　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擠爆！紐約市中心驚見「移民沿街打地鋪」　苦等不到收容床位

▲▼美國紐約市曼哈頓羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）門口湧現大批移民，在街道兩旁打地鋪過夜，排隊等待收容床。。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯福飯店周圍湧現大批移民，在街道兩旁打地鋪過夜，排隊等待收容床位。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市近日出現不尋常場景，曼哈頓市中心的羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）門口湧現大批移民，在街道兩旁鋪厚紙板、打地鋪過夜，就是為了排隊等待收容床位。紐約市長亞當斯（Eric Adams）坦言，該市移民危機進入新階段，目前沒有更多收容空間，羅斯福飯店門口的狀況可能只會更頻繁與普遍。

紐約時報等外媒報導，羅斯福飯店門口擠滿移民，主要來自南美洲及非洲國家，例如委內瑞拉、厄瓜多、蘇丹、不丹、茅利塔尼亞、塞內加爾等，他們在周末期間拿到號碼牌，偶爾會有工作人員出來叫號，但仍有許多人頂著燠熱天氣在戶外等待。

▲▼美國紐約市曼哈頓的羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）門口湧現大批移民，在街道兩旁鋪打地鋪過夜，排隊等待收容床位。（圖／路透）

▲▼美國紐約市曼哈頓的羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）門口湧現大批移民，在街道兩旁鋪打地鋪過夜，排隊等待收容床位。（圖／路透）

▲移民大多來自南美洲及非洲國家。（圖／路透，下同。）

紐約市長亞當斯7月31日表示，其政府正努力應對移民收容問題，「老實說，隨著數百名尋求庇護者每日持續抵達，紐約居民可能持續看到越來越多此類情況」，但他仍希望能夠規範未獲安置者的露宿地點，「我可以向你們保證，這座城市不會向其他城市那樣，每一條街道都有帳篷」。

自2022年4月以來，紐約市已經透過接收系統，收容逾9.3萬名移民，其中數千人都是從南方的德州和佛州抵達，因為上述二州的保守派政府宣稱，進步派城市應該分攤負擔。

▲▼美國紐約市曼哈頓的羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）門口湧現大批移民，在街道兩旁鋪打地鋪過夜，排隊等待收容床位。（圖／路透）

▲▼美國紐約市曼哈頓的羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）門口湧現大批移民，在街道兩旁鋪打地鋪過夜，排隊等待收容床位。（圖／路透）

隨著移民潮湧現，亞當斯5月宣布，將停業3年的羅斯福飯店改造為移民中心，由承包商DocGo協助接待、安置並提供醫療服務。羅斯福飯店位於曼哈頓，鄰近紐約市中央車站，設有1000間客房，但如今看來，收容空間依然供不應求。

紐約市法律援助協會（Legal Aid Society）及無家者聯盟（Coalition for the Homeless）抨擊市政府竟讓移民露宿大街，「毫無疑問，紐約市有法律義務，及時為任何需要庇護的人找到合適安置地點。拒絕向新移民提供安置地點，迫使人們在地方街道上受苦，不僅是殘忍的，也違反一系列法院命令及當地法律」。他們甚至表示，若再不採取措施，將要對市政府提起訴訟。

ET快訊
快訊／快移車！北市水門下午4時「只出不進」　晚上8時開始拖吊
賭王千金「全身綑綁」穿紅衣倒吊！　被禁道歉了
卡努「暴風圈蓋台」一整天！　可能被「卡住」拉長暴雨時間
快訊／電信業者史上最高！　台灣之星遭罰1600萬
23歲男遭鄰居抓去撞車　「家屬放棄急救」拔管亡！
快訊／台北中正堂旁驚悚墜樓！　男爆頭身亡
快訊／NONO「50萬元交保」！
LIVE／北北基宜警戒！　氣象局最新說明
快訊／17:30發布陸警！　卡努最新路徑出爐
直擊！　AV女優26人集體現身松機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擠爆！紐約市中心驚見「移民沿街打地鋪」　苦等不到收容床位

烏克蘭州長：俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

1歲孫女「忘車上8小時」熱死！　阿嬤接小孩才發現沒反應了

14歲少年在巴西「被蚊子咬一口」　結果送醫不治身亡

火災神救援！父母從6樓「拋出小孩」　眾人搬床墊驚險接住

美4寶媽跑步機上踩空跌倒！　「頭部重擊機器」慘死

川普遭起訴「聲勢反漲」　分析：可望將逆境化為選舉助力

男剛向老闆提離職　3天後「刮刮樂中3千萬大獎」讓他開心退休

南韓貓咪禽流感「來源疑是貓生食」！已3例病死　廠商急召回銷毀

紐約「汽車衝撞路人」至少10傷　逆向開上人行道遭民眾制伏

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

擠爆！紐約市中心驚見「移民沿街打地鋪」　苦等不到收容床位

烏克蘭州長：俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

1歲孫女「忘車上8小時」熱死！　阿嬤接小孩才發現沒反應了

14歲少年在巴西「被蚊子咬一口」　結果送醫不治身亡

火災神救援！父母從6樓「拋出小孩」　眾人搬床墊驚險接住

美4寶媽跑步機上踩空跌倒！　「頭部重擊機器」慘死

川普遭起訴「聲勢反漲」　分析：可望將逆境化為選舉助力

男剛向老闆提離職　3天後「刮刮樂中3千萬大獎」讓他開心退休

南韓貓咪禽流感「來源疑是貓生食」！已3例病死　廠商急召回銷毀

紐約「汽車衝撞路人」至少10傷　逆向開上人行道遭民眾制伏

竹市首辦外籍看護烹飪班　助提升職能融入台灣社會

陳漢典旅行最怕1件事！　曝伊正私下面：反差最大

朱稱內參民調侯友宜「超柯趕賴」？　國民黨：是與賴柯差距縮小

秋季絕美眼影盤點：CHANEL黃金刻紋盤面、Dior眼影盤上有手工織紋

Joeman驚喜合照「AV女神」比❤！1真實表情露餡…萬人羨慕：太扯了

被點名入不分區爭立法院長　鄭文燦否認：把自己的角色扮演好

都是闖紅燈！雲林這路口連3起車禍　北港警加強取締

禁捕開始第2天！彰化2魚販賣28隻抱卵母蟹　恐挨罰30萬

郭台銘「抓小雞掛看板」　曾銘宗：拜託參選人跟侯友宜合掛吧

電費帳單高達1100萬！暴漲100多倍　泰女嚇壞po文求助

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

鱷魚叼人體！　哥斯大黎加醉男跌進血盆大口慘死

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

卡努襲沖繩「水塔在路上滾」！21萬戶停電

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

快訊／川普遭控4項罪名　後天首次出庭

伊朗飆51°C熱爆　政府宣布全國放假2天

又一間倒閉！　美今年以來第5間銀行破產

日本週刊大幅報導：絕對要避免台灣有事

她遭囚14年淪性奴1號　性奴2號遭分屍狠吃

日壽司郎「舔瓶案」調解撤訴　高中生免賠

尪親她臉頰　女兒1疑問偷吃露餡

民調：拜登拚連任再戰川普將是硬仗

1歲女嬰忘車上熱死　阿嬤8小時後才發現

更多熱門

相關新聞

1歲女嬰忘車上熱死　阿嬤8小時後才發現

1歲女嬰忘車上熱死　阿嬤8小時後才發現

美國紐約州發生一起悲劇，一名阿嬤將1歲孫女獨留車內，忘記將她送到托嬰中心，下午去接小孩時才想起，她將孫女忘在悶熱的車上長達8小時，女嬰送醫後宣告不治。

美4寶媽跑步機上跌倒！頭重擊機器慘死

美4寶媽跑步機上跌倒！頭重擊機器慘死

川普遭起訴聲勢反漲　逆境化為選舉助力

川普遭起訴聲勢反漲　逆境化為選舉助力

男向老闆提離職　3天後發現中3千萬元開心退休

男向老闆提離職　3天後發現中3千萬元開心退休

紐約汽車衝撞人群　至少10傷

紐約汽車衝撞人群　至少10傷

關鍵字：

北美要聞紐約市曼哈頓移民收容

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

快訊／今17:30發布陸上警報

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面