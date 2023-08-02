17歲少女游泳後頭部劇痛　鼻吸入「罕見食腦變形蟲」11天身亡

▲少女因為感染食腦變形蟲身亡。（圖／翻攝自殯儀館Starling Funeral Home）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州17歲女少女梅根(Megan Ebenroth)與朋友到湖中游泳，4天後突然覺得頭部劇痛，緊急就醫發現感染罕見的食腦變形蟲，後來不治身亡令家屬十分悲痛，本案也成為當地今年第3起因食腦變形蟲死亡事件。

梅根上月11日與朋友在喬治亞州東北部麥克達菲郡(McDuffie County)家附近湖中游泳，疑似因此感染致命的福氏內格里蟲(Naegleria fowleri)。福氏內格里蟲是一種變形蟲，常生活在湖泊、河流、池塘、溫泉等淡水中，若是從鼻子進入人體，會沿著神經進入大腦，造成頭痛、嘔吐、發燒、頸部僵硬，甚至導致死亡。

母親表示，梅根游泳幾天後突然頭部劇痛，但是就醫後也找不出原因，醫生只能在她頭骨上鑽洞，以幫忙舒緩劇痛，過了好幾天終於在7月21日查出可能是罹患福氏內格里蟲，然而隔天女兒就被宣告身亡。

當地媒體指出，梅根是今年第3起因感染福氏內格里蟲死亡的案件，同時也是喬治亞州自1962年以來第6起，根據過往資料，感染此病者有97%以上的高致死率，雖然此病十分罕見，但近年來隨著氣候溫度上升，造成湖泊水溫升高，導致變形蟲大量繁殖而增加感染風險。死者母親表示，她希望女兒的死能幫忙提高大眾對感染食腦變形蟲的風險。