選美小姐轉戰AV！　18歲兒子大方認了「有幫忙拍片」

烏拉琪與兒子感情非常好。



記者吳美依/綜合報導

35歲巴西女星烏拉琪(Andressa Urach)曾在美臀小姐比賽(Miss Bumbum)獲得亞軍,之後轉戰成人影視圈,並於OnlyFans經營頻道。她的兒子近期公開承認,曾替母親拍攝部分性感畫面,引發輿論譁然。

UOL等巴西媒體報導,烏拉琪和兒子感情非常好,2人不僅會在社群媒體互動,甚至被目擊一起去夜店玩。18歲的亞瑟(Arthur Urach)現在是一名DJ,最近在Instagram開放問答時,被粉絲提問,「亞瑟,你是拍攝烏拉琪OnlyFans的人嗎?」他大方回應,「對啊,我真的超會拍片,對吧?」

這番對話引爆網友熱議,許多人震驚不已,坦言無法接受,甚至抨擊烏拉琪怎能讓兒子涉入成人產業。另一名網友追問,「你不會因為母親出賣自己而感到羞恥,而是像這樣拍攝她嗎?」亞瑟表示,「我並不感到羞恥,我對她的決定感到平靜。」

巴西大量人口篤信天主教,而烏拉琪大膽的作風,此前就曾引發宗教人士不滿。2015年,她加入備受爭議的「普世神國度教會」(Universal Church of the Kingdom of God),2020年離開後,提告該組織對自己洗腦,並要求退還200萬巴西雷亞爾(約新台幣1320萬元)捐獻,卻被法庭駁回。隨後,她加入OnlyFans賺錢,今年稍早一度註銷帳號,誓言回歸上帝,但2個月後又重返成人平台。