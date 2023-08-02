選美小姐轉戰AV！　18歲兒子大方認了「有幫忙拍片」

▲烏拉琪與兒子感情非常好。（圖／翻攝Instagram@arthururachoficial、andressaurachoficial，下同。）



記者吳美依／綜合報導

35歲巴西女星烏拉琪（Andressa Urach）曾在美臀小姐比賽（Miss Bumbum）獲得亞軍，之後轉戰成人影視圈，並於OnlyFans經營頻道。她的兒子近期公開承認，曾替母親拍攝部分性感畫面，引發輿論譁然。

UOL等巴西媒體報導，烏拉琪和兒子感情非常好，2人不僅會在社群媒體互動，甚至被目擊一起去夜店玩。18歲的亞瑟（Arthur Urach）現在是一名DJ，最近在Instagram開放問答時，被粉絲提問，「亞瑟，你是拍攝烏拉琪OnlyFans的人嗎？」他大方回應，「對啊，我真的超會拍片，對吧？」

這番對話引爆網友熱議，許多人震驚不已，坦言無法接受，甚至抨擊烏拉琪怎能讓兒子涉入成人產業。另一名網友追問，「你不會因為母親出賣自己而感到羞恥，而是像這樣拍攝她嗎？」亞瑟表示，「我並不感到羞恥，我對她的決定感到平靜。」

巴西大量人口篤信天主教，而烏拉琪大膽的作風，此前就曾引發宗教人士不滿。2015年，她加入備受爭議的「普世神國度教會」（Universal Church of the Kingdom of God），2020年離開後，提告該組織對自己洗腦，並要求退還200萬巴西雷亞爾（約新台幣1320萬元）捐獻，卻被法庭駁回。隨後，她加入OnlyFans賺錢，今年稍早一度註銷帳號，誓言回歸上帝，但2個月後又重返成人平台。