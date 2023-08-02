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火災神救援！父母從6樓「拋出小孩」　眾人搬床墊驚險接住

▲▼哈薩克一棟公寓發生火災，高樓層住戶跳窗逃生，有家長將孩子拋下，地面一群民眾用床墊驚險接住孩童。（圖／翻攝自推特）

▲哈薩克一棟公寓發生火災，有家長將孩子拋下，地面一群民眾用床墊驚險接住孩童。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

哈薩克第一大城阿拉木圖（Almaty）日前一棟大樓發生火災，網路流傳一段驚險逃生的影片，住在6樓的住戶眼見火勢猛烈，竟然將孩子抱出窗外，直接從高空將人拋下，所幸在一樓戶外的群眾成功用床墊接住了小男孩。隨後居民搬來更多床墊，又接住了其他跳窗逃生的成年人。

根據太陽報報導，這起火警發生在阿拉木圖一棟16層樓高的建築，大火延燒5樓到6樓之間的電梯井，窗戶不斷冒出濃煙。現場影片顯示，一名家長把小男孩抱出窗外後放開手，讓孩子從6樓高度墜下，大樓底下的一群民眾合力拿著白色床單和床墊，驚險地接住了男童，並迅速將他抬到一旁。

▲▼哈薩克一棟公寓發生火災，高樓層住戶跳窗逃生，有家長將孩子拋下，地面一群民眾用床墊驚險接住孩童。（圖／翻攝自推特）

▲受困住戶們接連跳窗逃生。（圖／翻攝自推特）

其他居民們同時搬來更多床墊，幾名成年人接連從窗邊一躍而下，掉落在床墊上逃離火場。據了解，這起大火導致至少31人被緊急送醫，其中有16名、超過半數都是兒童，幸運的是沒有人罹難。

報導指出，消防部門派遣50名人員趕到現場，使用救援梯直達高樓層，救出大約40名住戶。

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