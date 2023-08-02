時隔6年！南韓8／23全國民防演習　應對「敵軍空襲」假想情況

▲南韓政府宣布時隔6年再次舉行全國性民間防空演習。圖為首爾街頭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓中央政府部門2日表示，南韓將在全境範圍內舉行民間防衛演習，自於23日下午2時開始進行20分鐘，所有民眾與普通車輛均須配合避難，以訓練應對敵軍空襲的假想情況。韓媒報導指出，這是時隔6年再次實施控管人車的全國性民防演習。

根據韓聯社報導，南韓行政安全部（相當於內政部）2日表示，這次民防演習將從23日下午2時開始在全國範圍內進行20分鐘，一般公民在演習中聽到空襲警報響起後，須躲避至附近的地下避難所等安全場所，並禁止移動15分鐘。在部分受管制路段，車輛駕駛須依照警方指示，停靠在道路右側收聽廣播，以確保消防車、救護車、軍車等應急車輛順暢通行。

報導指出，下午2時15分降低至警戒警報等級後，即解除戶外活動限制。下午2時20分過後解除所有警報，民眾即可恢復正常生活。事實上，南韓今年5月16日也曾舉行應對空襲的民防演習，但對象以公共機關和學校為主，未實施一般公民的避難訓練或車輛管制，而南韓上一次舉行全國性的民防訓練是在2017年8月，距今已有6年之久。

南韓行政安全部原先計畫在5月16日演習時，將對象擴大至一般公民，但因為長期未曾舉行類似訓練，在籌畫過程中遭遇諸多困難，因此縮小了演習規模。此前，北韓（朝鮮）在5月31日發射一顆軍事偵察衛星（間諜衛星），南韓首都首爾市誤發了危急災難與警戒警報，導致許多市民在通勤時間驚慌失措，引發民怨。