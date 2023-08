大馬家暴男「放火燒妻」後逃逸！　孩子開門嚇壞：媽媽全身著火

▲有家暴前科的男子竟在爭吵後放火燒妻。(示意圖/pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

馬來西亞檳城一對夫妻在吵架過後,丈夫居然朝妻子潑汽油縱火,被反鎖在房外的兩名孩子撞開門後,只看到母親全身著火,而丈夫竟在這時候趁機逃跑。

根據《中國報》報導,檳城一對結婚15年的夫妻和4名孩子一起住在工作的棕欖園宿舍,結果夫妻倆在7月31日晚間發生爭吵,結果36歲的丈夫一氣之下,居然朝35歲的妻子潑灑汽油,並且放火點燃。

當時兩名年紀在10至13歲的兒子聽到吵架聲,想要進房勸架,卻被鎖在門外,而他們聽到呼救聲後硬是撞開房門後,只看到母親全身著火,父親正試圖滅火。但隨著火勢越來越猛烈,丈夫居然奪門而出逃逸,孩子們只能不停用水潑灑母親,最後在鄰居的協助下報警。

這名妻子被送到醫院後,全身有27%灼傷,現在仍在醫院急救,尚未脫離險境。

警方指出,犯案的丈夫有家暴紀錄,還有4項刑事犯罪前科,包含蓄意傷人、恐嚇和以危險武器傷人,目前正全力追捕中。

