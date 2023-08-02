　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

卡努襲沖繩「水塔在路上滾」！家門口變汪洋　22萬戶停電1死20傷

▲▼卡努襲沖繩「水塔在路上滾」！路樹連根拔起　21萬戶停電1死20傷。（圖／@098okiyg）

▲卡努穿越沖繩後，會大轉彎往東北方向移動。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

卡努颱風直掃日本沖繩，1日帶來強大風雨，各地災情頻傳，位於本島的那霸市傳來多處路樹被強風吹到連根拔起、淹水的意外，甚至有網友開車經過那霸市區時，目擊一個被吹翻的巨大水塔在路上滾來滾去，場面十分危險。

日本氣象廳指出，卡努2日上午9時的中心位置在北緯25.7度、東經126.9度，以每小時10公里的速度往西北西移動，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺，為強烈颱風（日本定義：最大風速大於等於44 m/s、小於 54m/s）。

截至2日上午9時半為止，卡努已造成沖繩縣內1人死亡、20人受傷。大宜味村一棟民宅的車庫被颱風的強風吹倒，導致一名90歲男子死亡。而截至上午9時45分為止，沖繩縣至少22萬戶停電，占全縣的35%。沖繩電力公司表示，相關修復作業必須等到風雨稍緩後才能展開室外維修，因此距離完全復原仍需要一段時間。

沖繩網友自1日晚間開始也紛紛上傳各地災情，其中有一名網友開車時，竟然遇到一個疑似被強風吹到地面的水塔在馬路上滾動，水塔甚至穿越馬路滾到人行道上，十分危險，嚇得他隨即停車，待水塔滾到一旁後才加速離開。

不只如此，還有多名網友在國際通、公園等地看到被強風吹到連根拔起的路樹，直接橫倒在馬路上，將去路擋住至少一半，車輛想要繞過都很難。也有住在沖繩市的網友從自家往下拍，發現住家外的馬路與花園變成汪洋一片。

 
ET快訊
LIVE／5縣市颱風假機率高　氣象局最新說明
快訊／多名受害女提告！NONO到案已完成偵訊
幫男友下藥！　害閨蜜遭凌虐12小時
《星光》歌手腦中風！　緊急送醫「險成植物人」
花蓮餐廳「一碗碗剩飯」倒飯鍋　店家急喊：是廚餘！全場噴爆
生子就送房！　26歲女挺孕肚控「台南小開騙婚落跑」
快訊／中華羽球混團直落3退馬來西亞！　今晚爭金
卡努襲沖繩慘況曝！　22萬戶停電1死20傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲少女游泳後頭部劇痛　鼻吸入「罕見食腦變形蟲」11天身亡

颱風淹教堂！菲新郎牽新娘「水中漫步」　婚紗泡水超狂婚禮畫面曝

大馬家暴男「放火燒妻」後逃逸！　孩子開門嚇壞：媽媽全身著火

伊朗飆51°C熱爆　政府宣布「全國放假2天」

大使館遭縱火攻擊　法國開始從尼日撤僑！首架飛機載262人抵巴黎

川普今年3度被起訴！最新指控「企圖推翻大選結果」　4大QA一次看

巴黎又有精品店被搶！3匪持槍闖入　伯爵鑽錶損失至少3.5億元

阿根廷首都最熱8月「冬天飆30°C」　破117年紀錄

基輔遭夜襲！防空部隊擊落無人機　殘骸墜市中心「建築起火」

卡努襲沖繩「水塔在路上滾」！家門口變汪洋　22萬戶停電1死20傷

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

17歲少女游泳後頭部劇痛　鼻吸入「罕見食腦變形蟲」11天身亡

颱風淹教堂！菲新郎牽新娘「水中漫步」　婚紗泡水超狂婚禮畫面曝

大馬家暴男「放火燒妻」後逃逸！　孩子開門嚇壞：媽媽全身著火

伊朗飆51°C熱爆　政府宣布「全國放假2天」

大使館遭縱火攻擊　法國開始從尼日撤僑！首架飛機載262人抵巴黎

川普今年3度被起訴！最新指控「企圖推翻大選結果」　4大QA一次看

巴黎又有精品店被搶！3匪持槍闖入　伯爵鑽錶損失至少3.5億元

阿根廷首都最熱8月「冬天飆30°C」　破117年紀錄

基輔遭夜襲！防空部隊擊落無人機　殘骸墜市中心「建築起火」

卡努襲沖繩「水塔在路上滾」！家門口變汪洋　22萬戶停電1死20傷

江宏傑爸爸首發聲！　福原愛搬1.5億豪宅斷聯消失…鄰居不見本尊

涿州「一夜滅頂」！膠帶廠毒氣外泄　圖書公司數十員工絕望求援

網傳65歲以上可申請輔具補助？　社會局：輔具補助有特定對象且需事先評估

台東警酒後失控狂揍同事！高層疑下封口令　他全身傷還被調走

潘孟安碩論涉抄襲、立委狂退選　藍諷民進黨成「出包大聯盟」

羅大佑《愛河人間》回憶少年　景觀宅朝現實奔向6字頭

奴才墊腳抓不到蒼蠅！　抱起主子「被迫營業」牠揮拳3次達陣

快訊／有多名受害女子提告！婦幼隊傳喚NONO到案　已完成偵訊

總統府：蔡英文確診後健康狀況好　沒有後遺症

LIVE／「5縣市颱風假機率高」明風雨最劇　氣象局最新說明

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

國際熱門新聞

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

鱷魚叼人體！　哥斯大黎加醉男跌進血盆大口慘死

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

卡努襲沖繩「水塔在路上滾」！21萬戶停電

快訊／川普遭控4項罪名　後天首次出庭

又一間倒閉！　美今年以來第5間銀行破產

日本週刊大幅報導：絕對要避免台灣有事

她遭囚14年淪性奴1號　性奴2號遭分屍狠吃

民調：拜登拚連任再戰川普將是硬仗

他野外騎單車！情侶「半裸交融」險被撞

新公布企業財報好壞參半　美股走勢分歧

日壽司郎「舔瓶案」調解撤訴　高中生免賠

王毅回鍋任中國外長　美國務院邀請訪問華府

更多熱門

相關新聞

時隔6年！南韓8／23全國性防空演習

時隔6年！南韓8／23全國性防空演習

南韓中央政府部門2日表示，南韓將在全境範圍內舉行民間防衛演習，自於23日下午2時開始進行20分鐘，所有民眾與普通車輛均須配合避難，以訓練應對敵軍空襲的假想情況。韓媒報導指出，這是時隔6年再次實施控管人車的全國性民防演習。

卡努牛步！宜蘭太平山今下午4時預警性休園

卡努牛步！宜蘭太平山今下午4時預警性休園

卡努暴風圈　明中午前可能觸陸

卡努暴風圈　明中午前可能觸陸

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

快訊／卡努更強了！　有「長命颱風」條件

快訊／卡努更強了！　有「長命颱風」條件

關鍵字：

日韓要聞颱風卡努

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

卡努減速不排除下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

卡努颱風假機率增！北北基可能納陸警　4重點一次看

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面