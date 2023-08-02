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巴黎又有精品店被搶！3匪持槍闖入　伯爵鑽錶損失至少3.5億元

▲▼巴黎伯爵錶（PIAGET）專賣店遭搶。（圖／路透）

▲巴黎伯爵錶（PIAGET）專賣店遭搶。（圖／路透，下同）

記者張方瑀／綜合報導

法國巴黎又發生精品店搶案，一間位於市中心芳登廣場（Place Vendome）的伯爵錶（PIAGET）專賣店在1日遭3名武裝劫匪闖入，搶走價值1000萬至1500萬歐元（約台幣3.5億元至5.3億元）的珠寶後逃逸。

根據《鏡報》報導，這起搶案發生在芳登廣場和平路（Rue de la Paix）的伯爵錶專賣店，當時有2名穿著西裝的男性、1名穿著裙裝的女性，在午餐時間持槍進入店內，拿著裝有消音器的槍脅迫店員。

▲▼巴黎伯爵錶（PIAGET）專賣店遭搶。（圖／路透）

調查人員指出，「商店裡的所有人都被迫趴在地上，然後劫匪命令一名員工打開展示櫥窗，還有一個放滿高價單品的盒子，接著就徒步逃跑，推測可能是騎乘機車離開。」目前店家估計損失約在1000萬至1500萬歐元，警方仍在追查劫匪中。

《路透社》指出，芳登廣場匯集許多高檔奢侈品牌，而這非該地區第一件搶劫事件，4月底時有一間寶格麗（Bulgari）珠寶店被搶走價值數百萬歐元的商品，還有一間香奈兒（Chanel）專賣店在去年5月也同樣被搶。

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