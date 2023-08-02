川普今年3度被起訴！最新指控「企圖推翻大選結果」　4大QA一次看

▲川普28日出席共和黨在愛荷華州舉辦的「林肯日晚宴」（Lincoln Day Dinner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

前美國總統川普1日因為「企圖推翻2020年總統大選結果」被起訴，不僅是4個月以來第3度面臨刑事起訴，也讓他再度角逐白宮大位之際，進一步深化法律險境。衛報等外媒也整理出關於最新指控的4大關鍵問答。

►川普面臨4項指控

特別檢察官史密斯（Jack Smith）針對川普「針對美國聯邦政府基本職能，也就是國家蒐集、計算及確認總統選舉結果程序」的陰謀進行調查後，1日於華盛頓特區聯邦地方法庭提出4項指控，包括合謀詐欺美國政府、合謀妨礙政府程序、合謀侵害選民權利、妨礙及企圖妨礙政府程序。

檢方在長達45頁的起訴書中列出詳細內容，在敗選之後，川普知情散布謊言，形塑出「全國強烈的不信任及憤怒氣氛」、「侵蝕公眾對於選舉管理當局的信心」，並且企圖妨礙國會在2021年1月6日認證選舉結果。他們還以喬治亞州的例子說明，前總統宣稱該州4天內有1萬名過世公民投票，但該州最高選舉官員已經表明事實並非如此。

▲川普四個月內遭到三度起訴。（圖／達志影像／美聯社）



►6名未被起訴的合謀者



在史密斯的調查之中，起訴書還包括6名未被起訴的合謀者，包括4名律師、1名司法部官員及1名政治顧問。儘管未揭露姓名，但根據描述推測有川普的前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、伊斯特曼（John Eastman），以及前司法部助理檢察長克拉克（Jeff Clark）。

►特別檢察官想要加速審判



史密斯在1日的記者會上表明，他的辦公室將尋求快速審理，但他也強調，「在法庭上，被告被證明有罪之前，必須排除合理懷疑，無罪推定。」

與此同時，川普也將面臨忙碌的2024年。明年1月，共和黨總統候選人提名的第一場競選將在愛荷華州登場。明年3月，他向豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費的刑事指控將在紐約開庭。明年5月，他在海湖莊園保留國安文件並企圖妨礙司法部取回的刑事指控，將在佛州開庭。

▲川普在共和黨內著支持度不減反增。（圖／路透）



►川普不會被取消擔任總統的資格

川普被起訴，不會阻止他再度競選總統，事實上，任何定罪也都不會阻止他參選甚至任職。不過，如果一名被三度起訴的人士贏得共和黨總統候選人提名，將是極不尋常的一件事。

川普目前已經面臨三宗指控。與此同時，喬治亞州司法部門也持續調查他及盟友企圖推翻2020年選舉結果的行為，預計本月宣布起訴決定。